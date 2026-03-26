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南亞科挾私募引進Sandisk等大廠資金題材，26日早盤一度亮燈漲停249元，不過盤中賣壓迅速出籠，股價由強轉弱，終場反而下跌1元，成交量放大至18萬張，震盪幅度明顯加劇。財經作家「不敗教主」陳重銘分析，雖然AI對記憶體需求大增是基本面利多，但仍有兩個不利消息。陳重銘在臉書指出，南亞科10點過後賣單持續湧出，他認為，從籌碼面來看，記憶體族群先前已累積不小漲幅，因此不少資金選擇在好消息公布時先行下車。從基本面來看，陳重銘也提到，AI確實推升了記憶體需求，也帶動廠商相繼擴產。但他提醒，市場現在擔心的，第一個風險在於擴產過快可能導致供過於求。陳重銘指出，記憶體只需要成熟製程，生產並不難，一旦各家業者同步擴大產能，未來供給若超過需求，價格就可能快速下滑，產業景氣也會急轉直下，例如過去力晶、茂矽、茂德就因此陷入困境。第二個變數則來自軟體技術演進。他表示，Google近期推出新一代壓縮技術TurboQuant，傳出可大幅降低AI系統對記憶體的需求，甚至能將關鍵資料壓縮6倍，這也讓部分投資人開始擔心，未來DRAM與快閃記憶體需求成長可能受到壓抑。記憶體族群今日表現普遍疲弱，南亞科翻黑、終場下跌0.4%，收225.5元之外，旺宏更是直接打入跌停價位128元，華邦電也下跌2.2%、收在96元，力積電跌幅達3.3%、收62.8元。