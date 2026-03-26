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▲林嘉珍（左）與阿順（右）升格人母，各界給予祝福。（圖／翻攝自林嘉珍IG＠nikenikelin）

林嘉珍宣布當媽媽！女伴阿順自己生：沒違法

▲林嘉珍（如圖）抱著寶寶感動不已。（圖／翻攝自林嘉珍IG＠nikenikelin）

YouTuber「薔薔」的妹妹林嘉珍當媽媽！林嘉珍和同性伴侶阿順去年2月8日宣布結婚，時隔1年多，本月22日她透過社群IG曬出寶寶近照，分享升格人母並迎接新生命的心情：「我們終於見面了，然後我融化了！」事實上，林嘉珍先前成立「福利寶貝生殖中心」，為得是讓阿順得以懷孕，「無論是同性伴侶、單身者，或因健康因素無法懷孕的人，都應該有清楚的資訊、透明的價格，以及真正具法律保障的選擇」，強調並未涉及任何在台灣違法的代孕醫療或仲介行為。林嘉珍和阿順近日順利迎來一名雙魚座寶寶，前者於社群IG曬出嬰孩近照，配文寫道：「我們終於見面了，然後我融化了！」感動心情溢於言表，消息曝光後，許多粉絲湧入祝福：「恭喜！寶貝好可愛！請媽咪好好休息喔！」、「阿順辛苦囉」、「太不容易了！」事實上，林嘉珍先前成立「福利寶貝生殖中心」，為得是造福與自己面臨類似情況的人，怎料該中心官網曾列出「代母懷孕」相關方案與各國價格資訊，被部分網友質疑形同「標價代孕」，林嘉珍為此澄清，公司僅提供生殖諮詢與海外資訊整合服務，並未涉及任何在台灣違法的代孕醫療或仲介行為。林嘉珍也表示，創立公司初衷來自自身經驗，因海外生殖市場資訊不透明且詐騙案例不勝枚舉，「想要孩子，不該成為被剝削，被詐騙的風險來源。無論是同性伴侶、單身者，或因健康因素無法懷孕的人，都應該有清楚資訊、透明價格以及真正具法律保障的選擇。」盼外界多加重視並關注生殖議題。