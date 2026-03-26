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摩根士丹利近期大幅上修旺宏目標價，引發市場關注，但股價走勢卻沒有跟著買單。財經網紅葉育碩指出，大摩上週才把旺宏目標價從121元一口氣調高到202元，調幅高達67%，市場原本以為這代表記憶體新一波行情正式啟動，沒想到旺宏股價卻從當時高點約170元一路滑落到128元，短短幾天跌幅約25%，也讓不少投資人措手不及。葉育碩在臉書分析，這份報告本身的邏輯其實並不差，核心主軸是「舊世代記憶體超級循環」再起。以MLC NAND為例，市場供給被認為大幅減少約4成，旺宏有機會承接需求，產品價格甚至被看好有倍增空間；另一方面，NOR Flash也受到AI基建與車用需求支撐，第一季價格已上漲2到3成，第二季仍有續漲機會，整體論述相當完整。不過，葉育碩認為，市場真正的問題從來不是這套故事對不對，而是現在才拿出來講，是否已經太晚。因為當一份研究報告把未來成長講得非常清楚時，往往也意味著，市場上已有不少資金提前卡位。這種情況下，即便利多正式出爐，股價也未必會再往上，甚至可能反而轉跌。他直言，這類走勢其實就是市場常見的籌碼換手現象。也就是說，有人仍在這個價位相信未來成長性，但也有人選擇在同一個位置，把這個「未來」賣給後進場的人。從結果來看，這次旺宏利多公布後股價不漲反跌，反映的不是基本面突然惡化，而是市場資金開始出現分歧。葉育碩也提到，大摩這次操作不只是一面倒看好記憶體，而是同時上修旺宏、愛普等個股評價，卻下調南亞科、華邦電等標的評等，這種作法背後其實隱含資金重新配置的邏輯，也就是透過研究報告引導市場資金流向特定個股。不過，他也提醒，市場最終會不會完全照單全收，仍未必如此，尤其當預期早已提前反映在股價上時，報告本身就未必還能成為新的推升力道。旺宏回檔，葉育碩認為，報告可以寫得很強，邏輯也可以很漂亮，但真正重要的，還是股價所處的位置。當一個利多已經被市場普遍知道，甚至提前反映後，它對股價的推動力就可能明顯下降。對投資人而言，真正的風險有時不是看錯，而是太晚才看對。旺宏由於股價波動大，已經遭到兩次處置，目前進入20分鐘盤，26日股價開低137元，終場打到跌停128元，成交量35795張。