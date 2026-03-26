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美商Coupang酷澎今宣布正式於桃園市啟用台灣第四座倉儲物流中心，結合 AI 與機器人技術，高度整合顧客介面、倉儲中心與配送網路，持續提升「火箭速配」服務的穩定性。酷澎指出，目前已可為台灣約70% 地區提供最快隔日到貨，並推出三項升級配送服務——彈性到貨日期、彈性配送地點以及彈性退貨安排，多方面增進客戶體驗。Coupang酷澎倉儲物流執行長Mark Ross 表示：「透過持續投資倉儲物流中心與招募多元職能人才，這波倉儲物流中心啟用將帶來超過3,000個在地就業機會，將美國的創新實力與Coupang酷澎經過驗證的倉儲物流經驗帶到台灣。我們也將持續擴建物流基礎設施，並將足跡延伸至台灣中部及南部，兌現深耕台灣市場，為顧客帶來驚豔服務的承諾。」Coupang酷澎全球事務長Robert Porter 表示：「我們很高興持續擴展在台灣的業務，並深化在地投資。去年，Coupang酷澎獲得台灣經濟部投資審議司核准，成為 2025 年第二大外資投資案，也是當年度規模最大的美國對台投資。此次物流中心的啟用，展現Coupang酷澎在AI 驅動智慧物流方面的承諾，並呼應政府強化供應鏈韌性與推動數位轉型的方向。隨著我們持續擴大在台布局，Coupang酷澎將與政府及產業夥伴緊密合作，促進經濟成長並創造就業機會。」自 2022 年至 2024年，Coupang酷澎在亞太地區的 AI 及先進技術投資已超過30億美元，涵蓋物流自動化、配送路徑優化、無人堆高機與分揀機器人等系統，整合持續擴展的倉儲量能，協助品牌夥伴以最佳速度將商品送達顧客手中。Coupang酷澎更於2026年再度榮登 LexisNexis 全球百大創新公司排行榜。Coupang酷澎第四座倉儲物流中心的啟用，進一步為Coupang酷澎擴大在台倉儲與物流能量，並呼應政府強化供應鏈韌性、智慧物流，與擴大AI投資的政策。