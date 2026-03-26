前總統馬英九開撕10年心腹蕭旭岑，坦言心痛並暗自流淚，蕭旭岑、王光慈涉及財政紀律問題，他對這種事是「六親不認」；面對相關指控，蕭旭岑則是哽咽喊冤，並稱「馬英九很多事情都忘記了」，更掀起一波失智疑雲。對此，媒體人黃揚明直言，此事是否進入司法程序，有待最終董事會決議，而明（27）日就會是很關鍵的時間點。
黃揚明今（26）日在《NOWNEWS今日新聞》自製網路節目《鄉民大學問》中表示，這件事對國民黨造成重傷，尤其黨主席鄭麗文25日在中常會上還針對此案發表談話，表面上是在打擊民進黨，但實際上卻會引發國民黨內部分裂，畢竟副主席蕭旭岑被前總統指控有財政紀律的問題，甚至還要訴諸司法，一旦進入後續程序，將引爆大量不可控的情節。
黃揚明提到，有綠營人士稱蕭旭岑涉及公益侵占罪、背信罪等，與前台北市長柯文哲涉及的爭議很類似，那麼這個對國民黨來講，一定會重傷。黃揚明進一步指出，涉嫌長期與中國對岸組織接觸的徐春鶯，包括通聯紀錄、對話內容，日前全都被揭露，外界就開始有聲音，是否應該要解散民眾黨？
黃揚明強調，概念都一樣，蕭旭岑此案如果牽扯到兩岸交流，引發司法問題的話，對在野黨來講「絕對不利」；至於馬英久受訪所言，當然就是尊重其意見，但最後是否進入到司法程序，就看明天董事會決議，這是一個很關鍵的時間點。
回顧中配徐春鶯案，曾被列入民眾黨不分區立委安全名單的她，日前遭新北地檢署依違反《反滲透法》等罪起訴，其被指控長期與中國對岸組織接觸，不僅回報台灣政情，甚至在2022年台北市長選舉與2024年總統大選期間，依指示替黃珊珊與柯文哲宣傳、站台，引發政壇熱議。
我是廣告 請繼續往下閱讀
黃揚明提到，有綠營人士稱蕭旭岑涉及公益侵占罪、背信罪等，與前台北市長柯文哲涉及的爭議很類似，那麼這個對國民黨來講，一定會重傷。黃揚明進一步指出，涉嫌長期與中國對岸組織接觸的徐春鶯，包括通聯紀錄、對話內容，日前全都被揭露，外界就開始有聲音，是否應該要解散民眾黨？
黃揚明強調，概念都一樣，蕭旭岑此案如果牽扯到兩岸交流，引發司法問題的話，對在野黨來講「絕對不利」；至於馬英久受訪所言，當然就是尊重其意見，但最後是否進入到司法程序，就看明天董事會決議，這是一個很關鍵的時間點。
回顧中配徐春鶯案，曾被列入民眾黨不分區立委安全名單的她，日前遭新北地檢署依違反《反滲透法》等罪起訴，其被指控長期與中國對岸組織接觸，不僅回報台灣政情，甚至在2022年台北市長選舉與2024年總統大選期間，依指示替黃珊珊與柯文哲宣傳、站台，引發政壇熱議。