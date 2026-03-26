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均衡飲食、多攝取各色蔬果與膳食纖維

維持規律作息與充足睡眠，避免熬夜壓縮免疫恢復時間

養成適度運動習慣，促進免疫細胞循環代謝

主動管理壓力，避免長期壓力導致免疫功能失調

視個人狀況評估是否補充具實驗佐證的益生菌或機能性營養成分

根據最新疾管署監測資料顯示，國際呼吸道傳染病疫情持續，今年國內光是3/1到3/7類流感門診就診人次達82,187人次，而去年3/16到3/22類流感就診人次更是突破10萬人次。3到4月氣溫忽冷忽熱，加上即將到來的春假連假的掃墓、出遊人群聚集，以及作息切換所帶來的身體壓力，都可能使免疫力在短時間內下滑，提醒民眾需多加留意。天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院門診部主任肝膽腸胃內科王威迪醫師指出，除了落實手部清潔、配戴口罩等外在防護措施之外，「從身體內部建立免疫防護力」同樣不可忽視。尤其在換季與連假交疊的時期，許多民眾往往在重要行程或出遊後出現感冒症狀，這也讓越來越多人開始關注：平時如何從根本維持身體的抵禦能力？王威迪醫師表示，人體的免疫細胞有超過70%位於腸道，腸道不僅是消化器官，更是全身最大的免疫調節中樞之一。近年研究已提出「肺腸軸（Gut-Lung Axis）」的概念，指出腸道菌叢與呼吸道健康之間存在雙向互動關係-腸道菌叢失衡可能加重呼吸道疾病的嚴重程度，而呼吸道感染反過來也會引起腸道菌群的變化。王威迪醫師進一步說明，腸道好菌可透過多重機制強化人體保護力：包括貼附腸道、減少壞菌吸附感染；維持腸道細胞的緊密連接（Tight junctions），阻擋病菌入侵；同時活化免疫細胞，讓巨噬細胞、自然殺手細胞（NK細胞）等更快速辨識並清除病原。此外，特定乳酸桿菌、雙歧桿菌等益生菌，更能促進干擾素（IFN-γ）、介白素（IL-2）的分泌，幫助強化先天與後天免疫的協同運作。為幫助民眾更直觀理解免疫系統的運作，王威迪醫師以「三重防線」比喻人體如何應對外來威脅：人體鼻腔、呼吸道與腸道表面覆蓋著一層黏液與上皮細胞，是阻擋病毒、細菌與懸浮微粒入侵的第一關。王威迪醫師指出，當環境空氣乾冷、空污加劇，或因反覆感染導致黏膜發炎受損時，這道屏障便會出現缺口，使病原更容易趁虛而入。研究指出，富含花青素的植物性成分（如莓果萃取物）具有抗氧化特性，有助於緩解炎症、修復受損組織並保持肺部柔軟。當病原突破體表屏障後，先天免疫系統立即啟動。巨噬細胞與嗜中性球會第一時間辨識並吞噬入侵者，自然殺手細胞（NK細胞）則鎖定受感染細胞與異常細胞予以清除。王威迪醫師提到，部分多醣體營養成分（如來自酵母菌的β-葡聚醣）經多項臨床試驗支持，可活化巨噬細胞的吞噬能力，加快免疫系統對病原的封鎖速度，以免疫力相對低下的老人和小孩為例，實證研究發現補充β-葡聚醣有助熟齡族群降16%感冒天數，兒童感冒12周內減少6天、感冒症狀也明顯減少2/3。當前兩道防線無法完全抵禦威脅，後天免疫系統便進入精準防禦模式。T細胞與B細胞依據病原特性，展開專一性攻擊，並建立免疫記憶，使身體面對同一病原時反應更加迅速。王威迪醫師指出，特定益生菌（如副乾酪乳桿菌LCW23）在動物試驗中，被觀察到可影響輔助T細胞（Th細胞）的訊號傳遞，調節IL-2細胞激素分泌，有助於維持免疫系統的平衡狀態，亦有研究指出補充LCW23可改善過敏性鼻炎患者的生活品質與常見症狀。王威迪醫師說明，並非所有益生菌的功效都相同，菌株種類、活菌數量、是否能通過胃酸與膽鹽的考驗順利定殖腸道，都是評估益生菌品質的重要指標。研究顯示，具備耐熱、耐胃酸特性的芽孢型益生菌（如Bacillus coagulans）可在惡劣的消化環境中存活，並順利抵達腸道，有助促進腸道好菌生長與短鏈脂肪酸的生成；而具免疫調節功能的特定乳桿菌菌株，如LCW23甚至已通過衛福部健康食品雙認證，是目前少數同時持有「免疫調節功能」以及「輔助調整過敏體質」兩項功能認證的菌株。除了補充益生菌，王威迪醫師也提醒，益生質（Prebiotics，即腸道好菌的食物來源，如膳食纖維、果寡糖等）的攝取同樣重要，有助於維持好菌的穩定繁殖與多樣性，讓腸道生態系更加健全。王威迪醫師強調，維持良好免疫狀態，最根本仍是從日常生活習慣著手：王威迪醫師表示，換季期間是免疫系統最容易出現缺口的時節，建議民眾從腸道健康著手，搭配健康生活型態，為身體建立一座穩固的「免疫訓練堡壘」，讓面對季節變化、環境挑戰或生活壓力時，都能更從容應對。資料來源：Huang, Chung-Bin; Wang, Ying-Hsiang1; Chen, Wei-Jen2; Tsai, Chih-Ming3; Kang, Chia-Hao3; Lin, Pai-Yin2; Lo, Hsin-I2; Yu, Hong-Ren3,5,. Efficacy and Safety of Orally Administered Heat-Killed Lactobacillus Paracasei LCW23 in Patients with Allergic Rhinitis: A Randomized Controlled Clinical Trial. Pediatric Respirology and Critical Care Medicine 5(4):p 62-69, Oct–Dec 2021. | DOI: 10.4103/prcm.prcm_2_22衛部健食字第A00366號衛署健食字第A00218號