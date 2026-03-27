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文青經典電影《愛在黎明破曉時》中，在火車上偶遇的陌生男女，決定一起漫步維也納；在狹小的唱片行試聽室，耳機裡的情歌緩緩流淌，羞澀的眼神和上揚的嘴角，成就影史最動人的曖昧場景。這種「一起聽音樂」的親密感，正是《浮聲之城》想帶給觀眾的體驗，不只能在大劇院聽交響樂，還能下載App、手牽手漫步臺中街頭。3月28、29日將在臺中國家歌劇院演出4場，「牽手套票」4張（含）以上，享8折優惠。《浮聲之城》由歌劇院與英國曼徹斯特國際工房、美國紐約林肯中心、香港西九文化區等場館共同製作，自2024年6月於曼徹斯特Aviva Studios世界首演後，已巡演紐約、倫敦、北京等地，超過10萬名觀眾在不同城市的大街小巷穿梭。製作人Pete Vance形容，《浮聲之城》是一封來自城市的邀請函，邀請觀眾與周遭環境、與彼此連結。目前定居紐約的作曲家黃若，成長於中西文化交融的環境，他的音樂回歸最本質的「當下共感」，回應現代生活的數位孤立、城市噪音、手機成癮，與疫情後集體連結的渴望。黃若也參與規劃了臺中版的6條路線，從市政中心、廟宇、遺址到公共藝術，把在地聲景與歷史標記載入手機App，創造「擴增實境」的音樂地圖；而回到歌劇院後，由指揮張致遠帶領國立臺灣交響樂團現場演奏完整版《浮聲之城》，音樂家從指揮所在的舞台深處，一路分散在觀眾席的走道與兩側空間；觀眾可在劇場內隨意走動，或找個最舒服的角落坐下，任由療癒的音樂穿透全身。《浮聲之城》不僅拓展觀眾對音樂和空間的想像，也獲得台灣馬自達的支持。台灣馬自達深化移動生活與文化參與之間的連結，期盼透過這次的體驗，帶領更多人親近表演藝術，也為城市注入更具溫度的文化風景。《浮聲之城》不設任何門檻、打破舞台與觀眾的牆，讓音樂從「表演」變成「共創」，在《浮聲之城》重新聽見生活。