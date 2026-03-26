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一段驚險畫面近日在網路瘋傳，一輛行駛中的汽車內竟突然出現眼鏡蛇，從方向盤一路滑落到駕駛腿上，場面讓人捏一把冷汗，也引發外界對野生動物運送安全的關注。根據泰國媒體《The Thaiger》報導，這段影片由捕蛇救援人員兼YouTuber尼魯特·「尼克」·喬姆甘（Nirut “Nick” Chom-ngam）於23日在臉書分享。他強調事件並非刻意擺拍，而是真實發生的突發狀況。畫面中，眼鏡蛇先盤上方向盤，隨後滑落至駕駛通（Ton）的腿部。車內人員不斷提醒駕駛保持冷靜、避免劇烈動作，並將車輛緩慢駛向路邊停下，過程驚險卻有條不紊。待車輛停穩後，尼克先行下車觀察情況，並指示駕駛暫時不要移動。在確認安全後，他再讓對方下車，隨即返回車內搜尋蛇的蹤跡，最終在後座地板發現眼鏡蛇。尼克隨後徒手將蛇抓起，帶至路邊裝入白色布袋並妥善綁緊。他說明，這條蛇原本由大城府救援團隊捕獲，裝在化肥袋中準備轉移放生，但途中袋子被咬破，導致蛇逃出並竄入車內。影片曝光後引發熱議，有人讚賞其專業與冷靜，也有人質疑為博流量。尼克則回應，事件其實發生於兩年前，這次重新分享是為提醒同業，切勿使用化肥袋運送有毒動物，以免類似驚險情況再次發生。