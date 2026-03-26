我是廣告 請繼續往下閱讀

台北地檢署偵辦京華城案對柯文哲起訴4罪求刑共28年6月，台北地院今日判決4罪均成立、合併執行17年，違背職務收賄部分僅採認威京集團210萬政治獻金為行賄的「前金」，檢方定調的「後謝」1500萬元，也就是柯文哲隨身硬碟的「工作簿」檔案記載的「小沈1500」，則因補強證據不足而未判有罪，檢方對此不服，於晚間6點證實將提起上訴。北檢表示，就本案判決有違誤及不當之處，本署檢察官將於收受判決書後，儘速研議上訴理由，依法於期限內提起上訴。北檢強調，檢察官偵辦本案絕無預設立場，偵辦團隊均依法定程序蒐集證據，嚴守正當法律程序原則，並秉持「依據證據、查明事實、勿枉勿縱」之客觀中立態度，詳查事實妥慎適用法律。北檢認為，法院審理中，亦就被告、辯護人所提出相關程序與實體之爭執，逐一審慎調查檢辯雙方所提出之事證，並使雙方充分辯論，作成判決。因此，本署呼籲各界應正視法院判決所認定本案犯罪之不公、不義與不法，並應尊重法院判決，共同維護司法公信力，對於本案相關泛政治化解讀本案並藉此模糊焦點之非理性、情緒性言論不予回應。