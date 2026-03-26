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台北地院審理京華城案11名被告，於今日一審判決9人有罪、2人無罪，其中判刑最重的人是柯文哲，合議庭在判決中痛批他身為首都市長卻沒有依法行政、維護市民權益而收賄圖利京華城，又考量他將指示秘書「橘子」許芷榆出國的紙條撕毀、始終不認罪，認定他的犯後態度不佳、嚴重耗費有限司法資源，因此判刑17年。合議庭表示，柯文哲擔任8年台北市長，掌理北市府最高行政權力，理應兢兢業業，維護市民權益，並依法行政，維護政府聲譽和公信力，明知行政機關授予人民利益如涉及公共利益之重大事項，應有法律或法律授權之命令，此乃法律保留原則，且行政行為應循法而為，以符合法治國家合法性原則。判決指出，容積獎勵的外部成本是排擠、壓縮其他未享有此一獎勵之全體市民的生活空間；濫行增高容積將致環境污染、交通壅塞、空間擠壓、土地承載負荷等社會成本加劇，因為容積增加，意味著可建築使用之樓地板面積增加，則可容納的辦公或生活人數變多，將會直接加重該都市或區域內固定的交通系統、可活動空間與土地乘載之負荷，同時亦會增加環境污染的來源。承審法官認為，給予容積獎勵無異於將上述之各項社會成本外部化，由未享有此獎勵的全體市民共同承擔，因此容積獎勵之授予，不僅需考量地盡其利、確保環境品質之提升與公共利益之實現，涉及重大公共利益，應有法律保留原則適用。北院強調，柯文哲為冀求財團雄厚實力之支持，收受210萬元之賄賂，並違背法令使京華城公司於未有法令依據下取得20％容積獎勵，不法利益逾百億元；柯文哲身為民眾黨黨主席，明知政治獻金之本旨及公益性，仍擅將他人與民眾黨之捐款600萬元挪用於己，或以商業交易行為之外衣掏空柯文哲政治獻金與民眾黨政治獻金共6千餘萬元，另挪用眾望基金會之公款827萬餘元，所為甚有未當。合議庭審酌，柯文哲於遭執行搜索時，檢警於其辦公處所查扣撕碎便條紙筆記，上載柯文哲自承係其所書寫：「晶華→orange出國」等文字，而甫於2024年8月27日返國之許芷瑜，急於同年月29日訂購機票搭機赴日本；且柯文哲於遭查獲以來自始至終均否認全部犯行，足見其犯後完全未能正視己身錯誤之態度，不足為犯後態度之有利考量，且因此嚴重耗費有限司法資源。