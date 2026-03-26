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在菲律賓監獄服刑的韓國重刑犯朴王烈，竟被控遙控韓國境內毒品網絡、每月流出約60公斤冰毒，如今在韓菲峰會後火速被押回韓國，讓這起橫跨監獄、跨國追緝與毒品市場的案件再度引爆關注。韓國政府更直接表態，人在海外、甚至人在獄中，只要持續犯案，一樣會被一路追到底。韓國警方25日將有「毒梟」之稱的朴王烈自菲律賓引渡回國。朴王烈先前因3項謀殺罪在菲律賓被判60年徒刑，但韓方指出，他服刑期間仍涉嫌透過在韓共犯經營販毒集團，持續走私並分銷毒品。韓國外交與司法官員表示，這次是依據兩國條約中的「臨時引渡」條款辦理，朴王烈在菲律賓的刑期會暫時中止，先交由韓方調查與偵辦。現年47歲的朴王烈，涉嫌以社群平台與通訊軟體聯繫販毒鏈，每月在韓國流通約60公斤冰毒，黑市價達300億韓元（約為新台幣6.3億元）。雖然韓國對毒品犯罪一向採高壓查緝，但近年毒品走私、吸食與年輕族群涉案情況仍持續升高，也讓這類跨境毒品案格外受矚。這次押回朴王烈，也被視為李在明政府上任後的一次象徵性執法行動。根據韓方說法，李在明本月初與菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）會晤時，曾當面提出引渡要求，之後案件迅速推進。李在明也公開向菲方致謝，並強調韓國「將追捕任何危害國家的人，直到天涯海角」。韓國法務部則說，讓朴王烈回國接受調查與審判，除了要追查毒品網絡，也是在對外釋出訊號，避免其他人誤以為人在海外監獄就能繼續遙控犯罪。案件之所以引發更大討論，還在於朴王烈並非一般在押受刑人。韓國官員在記者會中指出，他曾兩度從菲律賓監獄脫逃，部分監所也因管理鬆散、違禁手機流入等問題，讓囚犯得以在獄中持續從事非法活動。韓媒還提到，韓方其實早在2017年就曾提出引渡要求，但一度遭菲方拒絕，歷經多年協商後，才終於在這次峰會外交助攻下完成押解。朴王烈過去曾涉及2016年震驚韓國社會的菲律賓「甘蔗田命案」，被控殺害3名韓國人，之後在當地被判重刑。如今他再被押回韓國，案情已從單一重刑犯擴大成跨國犯罪治理的指標案件。接下來韓方除了要釐清他在獄中如何指揮毒品流向、金流如何運作，也勢必會持續追查背後共犯與犯罪所得。這起案件也讓外界再次看到，東南亞監所漏洞、跨境販毒網絡與雙邊司法合作，早已不是各國能各自處理的小案子。