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災害通報：當發生重大公共運輸事故時，提供大眾「災害通報」專線服務；事故發生時，除可撥打警消單位外，亦可透過專線進行通報，專線人員將迅速聯繫相關權責單位，確保事故發生後快速應處。

關懷支援：當重大公共運輸事故（甲級災害規模）發生後，提供受影響的民眾及家屬「關懷支援」專線服務，專線人員將初步回應，並依需求提供相關權責單位電話（如事故進展、傷亡醫療訊息、輔導協助及法律諮詢等），以利事故發生後續獲得關心支持。

交通部今日宣布啟用「重大公共運輸事故支援專線」（0800-365-917），24小時服務公共運輸事故的災害通報以及關懷支援。交通部部長陳世凱指出，專線由來是太魯閣事故家屬建議，借鑒日本的專線，提供民眾運作不間斷的單一專責窗口。「重大公共運輸事故支援專線」服務範圍，涵蓋交通部業管鐵路、公路、海運及空運等類型的重大公共運輸事故，並分為以下兩大面向：陳世凱說，當時太魯閣事故的家屬詢問：「台灣能不能像日本一樣，有一個專門窗口，在事故發生時，不要讓擔憂的人感到迷惘？」太魯閣事故家屬代表、外部監督台鐵安全改革委員會委員陳鵬年說，日本國土交通省「公共交通事故被害者支援室」的事故應變機制，透過發放小卡及成立事故單一專責窗口，感謝獲得政府響應、促成專線，但仍期盼永遠沒有需要撥通這個號碼的一刻。