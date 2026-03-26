我是廣告 請繼續往下閱讀

北檢起訴柯文哲在京華城案違背職務收賄前金210萬以及後謝1500萬，不過今天一審針對這部分只認定210萬政治獻金屬賄賂，對於柯文哲硬碟Excel檔案紀錄的「小沈1500」，則認定證據不夠充分；柯文哲曾傳訊息給黃珊珊提及「小沈已給過，不要再找他」，審理期間他辯稱沈慶京給過的是「藍白合的建議與協調」，並非金錢，不過合議庭認為兩人就是在談錢，但並非1500萬，而是威京集團找7名人頭捐贈民眾黨的210萬元。北院調查，扣案A1-37行動硬碟的「工作簿」檔案經勘驗，最後編輯時間均為2024年8月30日搜索日期之前，而且從檔案內容、存檔者及文件內容足以認定為柯文哲製作的文件，工作簿檔案除「2022/11/1小沈1500沈慶京」外之各編號內容，經傳訊證人及比對後，可發現具真實性。由於本案工作簿之私密性極高，縱使如證人邱佩琳、周芳如、謝明珠等人，因協助柯文哲向金主募款，因此可能知悉部分募款資訊，是本案「工作簿」確實係柯文哲自行記錄，至為明確。合議庭指出，沈慶京在2022年年9月1日下午2點26分49秒傳訊息給柯文哲，內容為「市長，向您報告，京華城案已於111年8月29日取得修建執照及9月下旬將取得建照核准文號」、「婉謝其他政治人物，僅邀市長親臨主持」等語，並在訊息後方自稱「小沈」，已可證明沈慶京對柯文哲自稱為「小沈」，這和柯文哲於2023年11月3日下午7點11分40秒傳訊息給黃珊珊表示「威京小沈已給過，不要再找他，另外他的財務狀況也不好」等語，亦係稱沈慶京為「小沈」相符。承審法官審酌卷內柯文哲與沈慶京的LINE對話紀錄，沈慶京對柯文哲一概自稱其為「小沈」或「威京小沈」，諸如：「但是你沒有告訴我何時可以在陶朱或是公司或其他地方見面。小沈」、「那就在公司，10：30我請人在一樓接你。小沈」、「方便請回電 小沈」、「這兩天有在台北嗎？可否找個時間碰頭？晚一點也沒關係，時間上我可以配合。小沈」等內容，足認柯文哲之工作簿上所載「2022/11/1小沈1500沈慶京」之「小沈」係指沈慶京。判決書解釋，柯文哲雖於工作簿上明確記載各筆款項收受之時間、金額、姓名及經手人等等，但衡其記載之方式，仍非柯文哲於其業務執掌範疇，於執行業務過程不間斷所為之彙整、統計而為職務之紀錄，不能認定屬刑事訴訟第159條之4第2款「從事業務之人於業務上或通常業務過程所須製作之紀錄文書」而具所謂帳冊之性質，充其量屬於被告本人於審判外所為不利於己之供述之性質。法官認為，被告自白不得作為有罪判決之唯一證據，仍應調查其他必要之證據，以察其是否與事實相符，且附加於自白之佐證，亦須達於無合理懷疑之程度，且非只增強自白之可信性為已足，仍須具備構成犯罪要件事實之獨立證據，亦即除自白外，仍應有足可證明犯罪之必要證據。故縱使證明該工作簿內容之各筆內容均可以透過交互詰問證明為真，就「工作簿」第12列「日期2022/11/1-姓名小沈-數字1500-公司-用途-經理人沈慶京」之記錄，仍需要有補強證據，始能證明為真實。合議庭表示，柯文哲曾在2023年11月3日晚上7點11分40秒以訊息回覆黃珊珊「威京小沈已給過，不要再找他，另外他的財務狀況也不好」，核與黃珊珊於偵查中證述：「…我印象中當時擔任基隆市副市長邱珮琳建議可以找沈慶京募款，我跟柯文哲報告後，柯文哲才回答這句說沈慶京已經給過了」等語相符，是以柯文哲係經黃珊珊報告募款委員會當日會議結果後，始告知黃珊珊「小沈已經給過」、「不要再找他」，該文意脈絡係指沈慶京已給過款項，因此不要再找沈慶京募款之意甚明，亦與黃珊珊於廉詢時證述「柯文哲回我這句話的時候，我以為是指沈慶京已經有捐款過」等語相符。但承審法官指出，沈慶京與柯文哲間或民眾黨之金錢往來，尚有沈慶京指示威京集團員工7人以政治獻金名義給付台灣民眾黨210萬元之部分，並據本院認定構成違背職務行賄及收賄罪，則柯文哲告知黃珊珊「小沈已經給過」、「不要再找他」，亦可能所指係上開210萬元之部分，難以認定係指沈慶京確實已經另交付1500萬元。是除柯文哲所為之工作簿紀錄，目前尚乏具備構成1500萬元確實有完成交付之補強證據，就此部分即無法證明該部分為真實。