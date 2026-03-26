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被封為「亞洲最帥王子」的汶萊馬丁王子，近日在開齋節期間公開一家三口全家福，首度以較完整的正式形象分享與妻子阿妮莎、女兒Zarah Mariam Bolkiah的溫馨畫面。照片曝光後，除了小公主熟睡模樣吸睛，王子妃阿妮莎產後一個多月依舊狀態極佳，也讓她身上的華麗銀色亮片禮服成為討論焦點。馬丁王子（Prince Abdul Mateen）與阿妮莎（Princess Anisha Rosnah）在2月迎來第一個孩子，這回趁著節慶公開最新家庭合照，畫面裡一家三口都刻意盛裝入鏡，整體氛圍溫馨又帶著皇室儀式感。小公主Zarah Mariam Bolkiah被抱在父母懷中，安靜熟睡，讓這組照片多了幾分柔和感，也讓外界看見這對王室夫妻升格新手爸媽後的幸福模樣。兩人的女兒名為Zahra Mariam Bolkiah，出生於2026年2月8日。Zahra在阿拉伯語中有明亮、光彩與花朵等寓意，Mariam則被解讀為向雙方母親致意，名字一公開就引起不少皇室觀察帳號與國際媒體關注。這回最吸睛的，還是王子妃阿妮莎的穿搭。她身穿英國設計師品牌Jenny Packham的亮片披肩式禮服，整件禮服覆滿銀色珠飾與亮片，並以斗篷剪裁拉出份量感，站在鏡頭前相當搶眼。Jenny Packham官網也可見多款以亮片、披肩與斗篷輪廓為主軸的晚裝設計，正是品牌近年相當鮮明的招牌語言。Jenny Packham向來深受英國皇室成員青睞，英國《Vogue》與《People》都曾點名，凱特王妃多年來多次穿著Jenny Packham公開亮相，已是她偏愛的設計師品牌之一。如今阿妮莎在產後首次較正式公開亮相時，也選擇這個以華麗、精緻著稱的英國品牌，自然讓時尚話題跟著發酵。至於照片中的小公主，則穿著一身白色嬰兒服安穩睡在爸媽懷裡，整體造型走的是典雅童趣路線，也替這組帶有皇室儀式感的照片添了不少柔和氣息。從馬丁王子先前公開女兒誕生消息，到這次節日全家福曝光，都能看出夫妻倆有意在保有皇室身分的同時，慢慢分享初為父母的幸福日常。