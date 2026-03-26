威力彩第115000025期將在今（26）日晚間開出，今晚威力彩頭獎為2億元，威力彩開獎時間在晚間20時30分，透過直播陸續開出最新獎號。《NOWNEWS今日新聞》將在本文即時更新3月26日（四）威力彩最新開獎號碼、今彩539、3星彩、4星彩最新開獎號碼，快來看看今晚是否能變億萬富翁！
🟡3月26日威力彩、今彩539完整開獎號碼（第115000025期）
威力彩：第一區 13、14、22、28、35、38 ，第二區05。
今彩539：14、17、20、24、37。
39樂合彩：14、17、20、24、37。
3星彩：2、7、1。
4星彩：0、4、5、3。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
威力彩玩法一次看！開獎流程、規則、獎金金額
威力彩採「雙區選號」玩法，投注時需先從第一區01至38中挑選6個號碼，再從第二區01至08中選出1個號碼，每注金額為100元。威力彩投注截止時間為晚間8時，開獎則固定在每週一與每週四晚間20時30分進行直播。開獎流程為先自第一區隨機開出6個號碼，再從第二區抽出1個號碼，組成當期最終中獎組合。
威力彩開獎後，若第一區對中任一開出號碼，且第二區號碼也命中，即符合中獎資格（普獎），並依命中號碼數量不同，分為頭獎、貳獎、參獎等級。其中頭獎條件最為嚴格，必須第一區6碼全數命中，且第二區也對中，才能抱走最高獎金。不過依據台彩說明，頭獎中獎機率僅約2209萬分之一，能成功中頭獎的幸運兒可說是少之又少。
📌頭獎：第一區6碼＋第二區中，本期頭獎獎金2億元。
📌貳獎：第一區6碼全中（第二區未中），獎金多為數百萬至上千萬。
📌柒獎：第一區中3碼＋第二區中，400元。
📌捌獎：第一區中2碼＋第二區中，200元。
📌玖獎：第一區中3碼（第二區未中），100元。
📌普獎：第一區中1碼＋第二區中，100元。
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威力彩：第一區 13、14、22、28、35、38 ，第二區05。
今彩539：14、17、20、24、37。
39樂合彩：14、17、20、24、37。
3星彩：2、7、1。
4星彩：0、4、5、3。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
威力彩採「雙區選號」玩法，投注時需先從第一區01至38中挑選6個號碼，再從第二區01至08中選出1個號碼，每注金額為100元。威力彩投注截止時間為晚間8時，開獎則固定在每週一與每週四晚間20時30分進行直播。開獎流程為先自第一區隨機開出6個號碼，再從第二區抽出1個號碼，組成當期最終中獎組合。
威力彩開獎後，若第一區對中任一開出號碼，且第二區號碼也命中，即符合中獎資格（普獎），並依命中號碼數量不同，分為頭獎、貳獎、參獎等級。其中頭獎條件最為嚴格，必須第一區6碼全數命中，且第二區也對中，才能抱走最高獎金。不過依據台彩說明，頭獎中獎機率僅約2209萬分之一，能成功中頭獎的幸運兒可說是少之又少。
📌頭獎：第一區6碼＋第二區中，本期頭獎獎金2億元。
📌貳獎：第一區6碼全中（第二區未中），獎金多為數百萬至上千萬。
📌柒獎：第一區中3碼＋第二區中，400元。
📌捌獎：第一區中2碼＋第二區中，200元。
📌玖獎：第一區中3碼（第二區未中），100元。
📌普獎：第一區中1碼＋第二區中，100元。