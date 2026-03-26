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臺慶科26日法說釋出漲價訊號，成為市場關注焦點。公司表示，受銀價自去年起一路走揚影響，去年第4季已率先針對毛利偏低、甚至虧損的磁珠產品調整售價，之後將陸續就線圈類產品與客戶協商漲價。臺慶科指出，近期日系大廠村田也已調漲部分磁珠與電感產品價格，反映整體產業都面臨原料成本墊高壓力。除了漲價題材，臺慶科今年營運也有AI需求支撐。公司表示，隨著輝達Blackwell平台與CSP ASIC AI伺服器應用逐步放量，相關電感產品預計第3季起逐季成長，目前GB200、GB300平台以耦合電感為主，並持續導入高效能功率元件。法人也看好，臺慶科今年營收可望續創新高，獲利有機會挑戰1個股本。產能方面，臺慶科表示，馬來西亞廠已通過美系網通大廠認證，未來訂單可望逐步放量，並持續因應北美CSP與伺服器品牌客戶的稽核需求；中國廠則將持續服務當地高速運算與電動車市場。臺慶科目前也正與國內電源大廠合作，開發800V HVDC高壓直流相關電感及高功率變壓器產品，瞄準資料中心市場，預期明年有望開始發酵。