我是廣告 請繼續往下閱讀

▲晚安小雞話說到一半忍不住落淚痛哭。（圖／晚安小雞臉書）

網紅「晚安小雞」日前才從柬埔寨出獄，經歷一番波折後才成功返台，昨（26）日晚間卻在直播時突然自爆，已經與妻子「愛婆」分居離婚，他更當眾曬出身分證背面空白的配偶欄，坦言回台第一件事就是到戶政事務所結束婚姻。晚安小雞直言當自己的老婆實在太累了，長期承受巨大輿論壓力還要被網友肉搜，甚至因此3度搬家過，讓他自責對不起老婆，所以放手讓妻子離開。晚安小雞昨晚在直播時坦言，自己與愛婆已經離婚，他自責喊：「當晚安小雞的老婆是很累的，跟我在一起壓力太大了。」晚安小雞透露，其實愛婆早在他入獄後就提出離婚，因為愛婆承受極大輿論壓力，被媒體追訪、被網友肉搜，這讓愛婆在2年內搬了3次家，甚至還要去看心理醫生，晚安小雞也因此意識到，老婆只有離開自己才會幸福，所以選擇成全她。晚安小雞為了證實自己所言不虛，還拿出身分證翻到背面，給大家看空白的配偶欄，自嘲已經成了單親爸爸，未來應該也很難有人敢跟他在一起。晚安小雞也痛哭表示正在經歷人生低潮，坐牢出來積蓄又被騙光，還失去老婆，只能說是咎由自取「什麼都沒有了」。至於晚安小雞和愛婆結婚多久？他在直播時提到兩人之間有11年的回憶，不確定是結婚11年，還是從交往時間開始算起。但他2021年發文時就說過自己有老婆，是兩個小孩的爸了，因此推估他和愛婆的婚姻至少維持5年以上，具體結婚日期、小孩幾歲則未公開過。回顧晚安小雞入獄事件，他2024年2月和好友阿鬧自編自導一齣鬧劇，聲稱在柬埔寨詐騙園區遭人綁架、毆打並搶走財物，引發台柬兩地高度關注；結果柬埔寨警方介入調查後搜出假血、迷彩服等道具，發現其造假，將晚安小雞和阿鬧依「煽動製造社會動亂罪」判刑2年。晚安小雞今年2月15日出獄後，則一度因程序問題受困柬埔寨移民局，直到本月19日才返抵台灣，他隨後召開記者會，說明自己是因為被認識的廠商誘導才前往柬埔寨拍影片，入獄後又因為想趕快返台，花錢找人打點關係，結果被詐騙1300萬，他損失慘重。