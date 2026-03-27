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▲孫芸芸女兒廖思惟（右）未婚生子，男方被指不是富二代。（圖／翻攝自小紅書）

親自發聲澄清 男方否認不負責仍被噴

▲廖思惟女兒的生父過去曾拍過陸劇，現為澳洲房產業務。（圖／翻攝自小紅書）

外貌與條件被放大 毒舌言論不斷

名媛孫芸芸之女廖思惟日前傳出在澳洲低調產子，消息曝光後持續引發討論，近日疑似孩子生父的男子在社群平台發文，公開多張與廖思惟的合照，試圖證明自身身分並為自己辯解，然而相關照片迅速在網路上流傳，也讓男方的外貌與背景遭到網友起底，有知情人士直言孩子生父「根本不是富二代」，與外傳的有錢世家相差甚遠，消息一出也讓不少網友直呼：「男方上位失敗！」孫芸芸女兒廖思惟未婚生子傳聞出來後，一名疑似孩子生父男子在小紅書上發文，該名男子在貼文中強調自己並非外界所指的不負責任之人，並透過合照與孕期照片佐證與廖思惟的關係。不過，他雖替自己臉部打上馬賽克，卻未妥善保護廖思惟的隱私，導致相關影像曝光後引發網友不滿，批評其處理方式不當，甚至質疑其動機，認為此舉反而加劇事件爭議。隨著討論持續延燒，有網友進一步爆料，指稱該男子並非外界想像中的富裕背景，而是在澳洲黃金海岸從事會員房銷售工作，名為Jerry，過去亦曾在部分陸劇中客串演出。此一說法曝光後，引發更多關注，也讓原本的「富二代」猜測出現落差，進一步推高話題熱度。男方身分與外型曝光後，網路上出現大量評論，不少人以外貌與經濟條件作為評斷標準，甚至出現批評與嘲諷聲音，有網友直言雙方條件差距明顯，推測關係破裂原因，甚至直言：「男方上位失敗！」也有人認為不應過度放大個人背景，然而整體輿論仍偏向負面，顯示事件已從單純八卦延伸至對個人價值的討論。Jerry過去也曾在小紅書分享和廖思惟約會的照片，根據Jerry的說詞，2人的女兒是在2024年出生的，目前已經2歲，他稱自己並未在廖思惟懷孕期間就與她分手，強調2人是一直到孩子生下後，因為某些複雜原因，在理性考量下才決定分開的。