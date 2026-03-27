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▲三人涉嫌在當地拍攝露骨影片，包括在坎古村街頭騎乘機車並與機車騎士發生性關係。（圖／翻攝自臉書）

印尼峇里島再爆外國遊客違法事件，一名法國OnlyFans成人內容創作者因涉嫌拍攝並販售色情影片遭逮捕，事件引發當地社會對觀光亂象的關注。涉案女子為法國模特兒梅莉莎・米雷耶・珍妮（Melisa Mireille Jeanine），網名「CallMeSlo」，她與26歲法國籍經紀人及一名24歲義大利男子一同在峇里島落網。警方指出，三人涉嫌在當地拍攝露骨影片，包括在坎古村街頭騎乘機車並與機車騎士發生性關係，並透過OnlyFans平台對外販售。影片在網路流傳後，引起當局注意並展開調查。調查顯示，警方透過她與當地機車網紅合作拍攝的影片辨識身分，並於3月13日在伍拉·賴國際機場將試圖飛往泰國的兩人逮捕，另一名經紀人則於15日在坎古被捕。現場查扣攝影器材、筆電、手機及相關道具。警方表示，三人恐面臨最高10年監禁（製作色情內容罪）及6年（散布內容罪）刑責。當局強調，印尼法律嚴格禁止製作與傳播色情內容，對違規外籍人士將依法嚴辦並可能遣返。近年來，峇里島頻頻發生外國遊客違法事件，從不當行為到文化不尊重問題層出不窮。官方表示，未來將持續加強執法，維護當地社會秩序與觀光形象，避免類似爭議再次發生。