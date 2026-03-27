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前台北市長柯文哲被控涉及京華城等弊案，26日下午一審宣判，處以有期徒刑17年，褫奪公權6年。資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫指出，柯文哲被判刑17年的消息，在台灣社會引發了強烈反應。不同立場的人，得出了幾乎完全相反的結論，中國官媒更一致認為是「台灣司法被政治操控」，「與香港黎智英重判的反應截然不同，兩相比較之下，究竟哪一邊司法被政治操控，不言自明。」矢板明夫在臉書粉專「矢板明夫俱樂部」上發文表示，柯文哲被判刑17年的消息，在台灣社會引發了強烈反應。「不同立場的人，得出了幾乎完全相反的結論。」他指出，綠營支持者當中，有不少人認為判得過輕，特別是有關京華城部分資金流向與金額沒有被完全認定，留下疑問；但在台灣民眾黨支持者眼中，這幾乎就是一場典型的政治迫害，認為司法成為打擊在野勢力的工具。「兩邊的不滿，都是真實存在的，而且情緒強烈。」矢板明夫說，「但也正因為如此，這個判決反而提供了一個更值得觀察的角度。真正被完全操控的司法，通常只會讓一方滿意。而現在的情況卻是，各方都有批評、都有質疑，甚至彼此指責對方影響司法。」他指出，這種「雙方都不滿」的局面，正說明台灣的司法仍然在某種程度上保持著獨立運作，而不是單純為特定政治勢力服務的。矢板明夫續指，這一點也可以從其他案例得到側面印證。例如高虹安在相關案件中被判無罪，同樣引發爭議。如果司法是某個勢力的政治工具，這種結果其實很難出現。矢板明夫表示，再看中國的反應，中國官媒與網路輿論幾乎一致，將此案定性為「台灣司法被政治操控」。但如果對比香港的黎智英案件，就會發現截然不同的景象。黎智英被重判時，幾乎看不到公開質疑或批評的聲音，更沒有出現不同立場的激烈爭論。兩相比較，究竟哪一邊司法被政治操控，不言自明。最後，矢板明夫在文末補充，判決帶來的政治後果也很現實。柯文哲已經不可能在2028年再度參選總統或副總統。對台灣政治而言，一個高度不確定、且充滿爭議的變數被排除，整體政治結構反而會更清晰。對於台灣的未來，絕對是一件好事。