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應佳妤學霸光環惹眼，不捨母親傳將 代母出征

▲應曉薇（中）兩名女兒應佳妤（右）、應佳伶（左）都是學霸。（圖／記者葉政勳攝,2026.03.26）

供應曉薇女兒出國、養500萬名馬！驚人財產遭起底

▲應曉薇日前在臉書上傳前愛馬「王子」合照哀悼。（圖／翻攝應曉薇臉書）

▲▼應曉薇最新財產申報，在台北市擁3間房。（圖／翻攝廉政專刊第234期）

生父竟是袁世凱後代 ！接棒參選恐面臨國籍檢驗

國民黨北市議員應曉薇因捲入京華城案遭重判15年半，無法參選連任，外界焦點轉向高顏值的應曉薇女兒。24歲長女應佳妤擁有超狂學霸履歷，頻傳將代母出征；兩姐妹生父是袁世凱後代的超狂背景也遭起底。此外，議員年薪有限，應曉薇卻能供養2名愛女海外留學、更曾飼養500萬名馬，其驚人財力再度引發全網熱議。在昨（26）日京華城案一審宣判後，應佳妤第一時間出面受訪。面對母親遭重判，她坦言感到遺憾，並表示目前正積極籌措 3000 萬元保金，會帶著媽媽一起堅持下去。應佳妤是新世代的政治面孔，學歷相當亮眼。她畢業於加拿大多倫多大學，隨後取得倫敦大學亞非學院（SOAS）碩士學位。學成返台後，她直接投入母親服務處從基層做起，憑藉靈活的社群操作累積許多年輕粉絲，還讓網友笑稱應曉薇是「」。隨著應曉薇確定無法連任，地方盛傳應佳妤將代母出征選議員。對此她語帶保留表示先不談選舉，但也曾堅定透露：「。」除了大女兒表現亮眼，小女兒應佳伶同樣是超級學霸，去（2025）年9月剛以「第一等成績」從倫敦大學學院（UCL）公衛系畢業，目前更繼續在英國攻讀帝國理工學院公衛碩士。然而，這對學霸雙嬌光鮮亮麗的留學履歷，卻也意外牽扯出應曉薇的財務謎團。時事評論家 Sabrina 先前曾在Threads發文指出，多倫多與倫敦的生活費極高，「」。前北市議員呱吉（邱威傑）也曾透露，市議員扣除辦公室與助理開銷後，除了供應曉薇女兒留學，應曉薇還曾擁有一匹命喪火窟、身價高達 500 萬元的明星馬「王子」，據悉每個月的馬場飼養費就高達 6.5 萬元。根據監察院 2024 年公布的廉政專刊第 234 期財產申報，應曉薇在（松山區、北投區與士林區）、，另有存款約 190 萬、股票 75.9 萬，投資建設公司 100 萬；債務部分則高達 4750 萬。值得注意的是，隨著京華城案風暴擴大，檢調為保全犯罪所得，已於去年（2025）初調查期間對其房產執行扣押，其金流是否足以支應兩名愛女長年的天價留學費，目前仍是各界關注焦點。若應佳妤年底確定代母出征，她超狂的身世背景恐將成為選戰另一大焦點。早在 2010 年，應曉薇就曾公開承認，兩個女兒的生父是中國北京畫家樓朋文，而。應曉薇當時坦言，自己是在不知對方有婦之夫的情況下成了第三者，目前與男方僅維持「朋友與孩子爸爸」的聯繫。近期政壇因中配立委身分引發國籍爭議，本月初更傳出有民眾向陸委會檢舉，質疑應曉薇女兒應佳妤生父為中國籍，若參選恐有疑慮，不過陸委會對此回應尚未接到相關檢舉。隨著選戰腳步逼近，這對學霸雙嬌的動向、身世與家族金流，勢必將持續佔據媒體版面。