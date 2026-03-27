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▲ 小笠原欣幸過去曾多次精準預測台灣大選。（圖／清華大學提供）

前民眾黨主席、前台北市長柯文哲因涉入京華城與政治獻金案，台北地院於26日一審重判17年、褫奪公權6年，引發政壇震撼。長期觀察台灣政壇的日本政治學者小笠原欣幸接受日媒訪問時，分析柯文哲判刑後，對其政治生涯及台灣政治版圖的影響，並指出這項判決不單是個人司法問題，更將牽動年底縣市長選舉的藍綠白權力分配。柯文哲涉京華城、政治獻金侵占等案，被依違背職務收賄、圖利、背信、公益侵占4罪起訴，26日一審宣判，合併應執行有期徒刑17年、褫奪公權6年。日本產經新聞專訪小笠原欣幸，探討這項判決對台灣政治及未來前景的影響，小笠原欣幸後續也將訪問內容翻譯成中文分享至臉書，並附上他從2014年至2024年拍攝的柯文哲照片，及兩人的珍貴合照。小笠原欣幸說，此案對台灣政壇影響重大，關鍵在於，柯文哲是否在台北某大型商業設施重建項目中，因放寬容積率規定而使開發商獲得不當利益，及他是否從中取得任何利益交換。柯文哲方面完全否認檢方指控，聲稱這是賴政府的「司法迫害」。台灣民意對此案分歧明顯，支持柯文哲的人與反對者涇渭分明。小笠原欣幸表示，柯文哲將提起上訴，因此審判將進入二審，但一審就被判了17年，即使尚未定讞，根據《公職人員選舉罷免法》及《總統副總統選舉罷免法》的規定，他已無資格參加今年11月的九合一選舉以及2028年的總統選舉。「柯文哲的政治影響力勢必會受到影響。那些原本對柯文哲持批評態度的人，很可能會加強批評。」小笠原欣幸直言，柯文哲和民眾黨將其描述為「司法迫害」，但關鍵在於這種說法能否獲得廣泛支持，「如果許多人認為有罪的理由令人信服，柯文哲的政治生涯將岌岌可危。」小笠原欣幸也點出了白營最大問題，指出民眾黨基礎薄弱，儘管主席已移交給黃國昌，但仍高度依賴柯文哲的個人魅力，「可以預見，民眾黨將公開為柯文哲洗清罪名，並採取更激烈的策略對抗執政黨，以彰顯自身的存在感。」至於此案會如何影響到「藍白合」？小笠原欣幸分析，目前看來國民黨大多數還是繼續挺柯文哲，強化「司法迫害」的論述，但也不排除未來會逐漸拉開距離。不過他斷言，若沒有藍白合的框架，在野黨也難以在總統選舉中擊敗賴清德，另一方面，這其中也存在現實考慮，不讓民眾黨的聲勢過於強大，則更有利於國民黨主導權力分配，例如九合一選舉中的選舉合作安排，以及未來聯合政府中的職位分配。從柯文哲的角度來看，他不願被國民黨佔便宜，因此他可能會不斷使用「超越兩大陣營」之類的口號，以向國民黨施壓，迫使其做出讓步。過去曾多次精準預測台灣大選的小笠原欣幸，也在訪問中再次預言九合一選舉。他指出，在22個縣市中，民進黨的首要目標是保住現有的5個縣市外，希望再增加3、4個。民進黨若達10席或以上，這將被視為民進黨的大勝利。反之，若失去高雄或台南，賴清德可能不得不辭去黨主席一職。小笠原欣幸進一步指出，國民黨部分目標當然是保住現有15席，但現在內部初選接連出現問題，預估可能會失去3到4個縣市，如果失去席數增加的話，鄭麗文的領導能力將遭質疑，黨內出現要求更換主席的呼聲也不足為奇。至於民眾黨，小笠原欣幸則指出，白營地方組織薄弱，大概只在新竹有機會，九合一大選重點應放在增加議員席次，未來能否增加地方議員席次，將是民眾黨能否存續的關鍵。