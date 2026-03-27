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▲賴清德今在台灣國際工具機展脫稿致詞，坦言聽到一件事，導致「就像身邊的花一樣，內心已經敞開」。（圖／讀者提供，2026.03.27）

總統賴清德上午到台中出席「TMTS 2026台灣國際工具機展」，他坦言工具機業原本是台灣之光，但幾年相對辛苦，原本有點擔心，但得知2天訂單已比以往在台北的5天多一倍，頓覺「就像身邊的花一樣，內心已經敞開」，他稱讚數位行銷、前店後廠、導入人工智慧，讓產業像變形金鋼一樣重新發光，也拜託企業界朋友幫他「跟立委講一下」，讓國防預算能夠不打折過關。賴清德今（27）日到剛開幕的台中國際會展中心，出席TMTS 2026台灣國際工具機展，他在致詞時細數工具機產業對台灣的貢獻，尤其新冠疫情期間全力動員生產口罩，不僅幫助台灣也幫助全世界，但疫後這幾年相對辛苦，包括日韓取得較優勢競爭地位、去年美國總統川普的對等關稅對產業敲了重重一槌，這些困境政府都看在眼裡。賴清德坦言來台中的路上有點擔心，但搭電梯時聽到台灣工具機暨零組件公會理事長陳紳騰講，工具機展睽違8年從台北移回台中後，展覽兩天接到的訂單比過去在台北5天的訂單多一倍。他指著演講台旁邊的布置說「就像身邊的花一樣，內心已經敞開」、「我看到你們的努力，真的了不起！這不容易！」賴清德說，台中市副市長鄭照新、立委何欣純也提到，地利、決心和產品提升，讓工具機產業的業績獲得很大成長。3大原因包括業界數位行銷打得如火如荼、台中前店後廠的地利之便讓客戶很快下訂，以及產品導入人工智慧持續進步等。賴清德提到政府正全力推動AI新十大建設，幫助中小微業界進行數位轉型，說著說著就將話題轉到軍購與預算。他舉工具機和自己的醫療專業為例，強調術業有專攻，立法院雖握有監督審查之權，但國防軍購預算係經政府多年討論與研究評估，並與美方溝通協調，千萬不能打折，若台灣無法建完整攻防體系，國防自主力量就沒有了。賴清德強調政府一直很努力，希望全面發展經濟，但目前遇到的總預算困局，是數十年來第一次，他對著台下的企業主說「你們遇到立委要幫忙講一下喔！」