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美國職棒大聯盟（Major League Baseball）2026-27賽季正式開打，匹茲堡海盜今（27）日對上紐約大都會，海盜推出王牌投手史金恩茲（Paul Skenes）先發，但史金恩茲此役僅投0.2局，就被擊出4支安打，失掉5分都是自責分，另外芝加哥小熊今日對上華盛頓國民，由波伊德（Matthew Boyd）先發，僅投3.2局就失6分，兩人都在休賽季代表美國出戰經典賽，不禁讓人懷疑「經典賽後遺症」是否又將到來？經典賽後遺症最經典的案例，是發生在2017年，當年遊騎兵終結者戴森（Sam Dyson）在前一個賽季繳出38次救援成功，防禦率僅2.43，季後代表美國隊出戰2017年經典賽，延續賽季好手感，戴森在經典賽出賽5局繳出6局無失分，成為當年美國奪冠的功臣之一。但回到大聯盟賽場後，戴森表現大爆炸，整年拿下4勝10敗，在遊騎兵防禦率更高達10.80，隨後遭遊騎兵指定讓渡，轉戰舊金山巨人後，雖表現穩定，防禦率還是高達4.03，與上賽季的王牌終結者判若兩人。除戴森外，2013年的迪奇（R.A. Dickey）、岡薩雷茲（Gio Gonzalez）2023年的達比修有、艾爾康塔拉（Sandy Alcantara）、巫瑞阿斯（Julio Urías）回到賽季後，表現都出現明顯的下滑。其中艾爾康塔拉在2022年拿下國聯賽揚獎，沒想到2023年整季只拿下7勝12敗，防禦率高達4.14。經典賽開打時間都是在賽季開始前的3月份，加上上述提到的投手，都是各自國家隊的王牌投手，雖經典賽有嚴格的投球數限制，但王牌投手多半會在高張力的淘汰賽登場，在本該調整的階段，卻迎來高強度的對決，放大了「原本就存在的疲勞與風險」