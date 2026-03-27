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中東戰事影響，塑膠袋近期也是價格不斷飆漲，許多店家更是買不到塑膠袋，祭出限購或暫不提供。據了解，塑膠袋上游原物料乙烯價格漲幅已幾乎翻倍，成本壓力居高不下。消息持續牽動塑化股股價走勢，塑化股台達化今（27）日延續昨日漲勢，拉出第二根漲停板；台聚也有4%以上漲幅。台股今日開盤下跌70.37點至33,267.25點，最低來到32669.39點、下挫668.23點，盤中漲幅稍微收斂，跌逾400點，但仍處於綠光罩頂的慘烈格局。不過，塑化股仍表現不錯，台達化開盤延續昨日氣勢，再度攻上漲停板，鎖死在22.15元；台聚早盤一度漲停，隨後回落震盪，漲幅超過4%，成交量超過7.4萬張。而國內乙烯龍頭台塑化也小漲。荷莫茲海峽運輸中斷，帶動油價上漲，石油衍生物石腦油自2月28日美伊戰爭開打以來已上漲超過六成，石腦油裂解後會產出乙烯、丙烯、苯，由於石油運不出海峽，供應吃緊，乙烯自2月28日已大漲7成，苯乙烯價格也走高，隨著中東局勢持續引發全球供應鏈波動，有攤商指出，塑膠袋一箱由原本1300元漲到1700元。台達化公告2月自結歸屬母公司淨損約6700萬元，單月每股淨損0.17元，台達化表示，中東戰事爆發以來，原料苯乙烯（SM）及丁二烯（BD）報價勁揚，推動旗下主要產品ABS、GPS、EPS價格水漲船高，市場價格已反彈至近幾年最高水準。但中東戰事何時結束未知，目前原料供應至少看到4月底，5月後會可能較不確定。市場預期，公司持有的較低成本庫存，有機會在產品報價連番調漲下推升利差，帶動獲利自谷底反轉，加上3月以來股價已大幅走高，形成資金追價與題材預期互動堆疊的軋空格局。短線買盤集中度高，主力與法人前一交易日同步站在買方，也成為今日續攻漲停的重要推力。