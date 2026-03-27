此外，《NOWNEWS今日新聞》記者也第一時間詢問盧廣仲經紀人是否會加場，截稿前尚未獲得回應。

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▲盧廣仲演唱會開賣就秒殺。（圖／寬宏售票）

南北雙城開唱 高雄、台北演出時間地點一次看

▲《盧廣仲 HeartBreakFast 傷心早餐店演唱會 2026 ver. 北高雙刀流》票房極佳，開賣就賣光光。（圖／寬宏藝術＆添翼文創提供）

盧廣仲魅力持續發酵 台北場成最後機會

此外，《NOWNEWS今日新聞》記者也第一時間詢問盧廣仲經紀人是否會加場，截稿前尚未獲得回應。

創作歌手盧廣仲2026年全新巡演《傷心早餐店》於今（27）日中午12點正式開賣，立刻引爆搶票熱潮，高雄場門票在開賣後迅速被掃空，2場演出全面售罄，展現驚人票房實力。至於台北場則仍有零星票券可購，但熱門區域同樣競爭激烈，讓不少歌迷直呼「根本秒殺」。本次《傷心早餐店》巡演分為高雄與台北2地舉辦，高雄場將於5月23日與5月24日登上高雄流行音樂中心海音館；台北場則安排在7月10日與7月11日於台北流行音樂中心演出，2地場館皆採全座位對號入座形式，提供歌迷更完整的觀賞體驗，也提升整體演出規格。此次演唱會票價依區域不同，從1680元至3980元不等，另設有身障票方案。售票採分階段進行，先由隊員證持有者與小隊員序號進行優先購票，最終於3月27日中午12點全面開放。《NOWNEWS今日新聞》記者實測，開賣當下大量湧入的購票人潮，使系統瞬間承受高流量壓力，也讓整體搶票難度大幅提升。從高雄場瞬間售罄的情況來看，盧廣仲的人氣依舊穩定且強勢。此次巡演不僅延續其一貫音樂風格，也結合全新概念打造演出內容，讓歌迷高度期待。目前尚未搶到票的粉絲，只能把握台北場剩餘票券，或持續關注是否有加場或釋票消息。主辦單位提醒，欲購票的粉絲需事先完成添翼售票網會員註冊，並確認付款方式設定無誤，以免錯失搶票時機。本次開放信用卡、ATM虛擬帳號與ibon付款等方式，若刷卡失敗將轉為ATM付款，並須於指定時間內完成繳費，否則訂單將自動取消，不予保留。