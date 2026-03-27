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▲許庭綸是中信兄弟極力栽培的外野大物，總教練平野惠一也看到他的成長。（圖／中信兄弟提供）

中信兄弟日籍總教練平野惠一，邁入率隊第3個球季，他透露球隊有很多具備高潛力的年輕人，今年很想重用他們，但希望他們心態上要有所改變，「不要上場只想耍帥，就是努力去拼，不然呈現出來的，都不是自己應有的行為。」中信兄弟與樂天桃猿明天開幕戰在大巨蛋，上演去年總冠軍賽對戰組合，平野惠一稍早練球結束後受訪，透露今年目標是希望重用年輕球員，「年輕人都會有失敗、失誤的時候，反正果斷去拼就對了，記得不要耍帥、努力去拼。」平野惠一認為，年輕球員都很在意成績，但與其成績，他更在意上了場之後的拚勁跟態度，「與其追求成績，上場後是不是有散發出年輕人的氣勢才重要，全力去拼就對了。」由於岳政華因傷趕不上開季，兄弟開季外野有空缺，2024年首輪指名許庭綸有機會開季就登上先發，平野惠一並未透露實際細節，僅說他有機會一軍開季，「一整年下來有看到他的成長，雖然休賽季受傷，但春訓有看到他調整回來，開幕戰很想用他。」