今（29）日是已故韓國女星雪莉（Sulli，本名崔真理）的32歲冥誕，每年這天都會有許多粉絲、親友發文緬懷這位天使。回顧雪莉的荊棘之路，她靠女團f(x)火速走紅後，隨之而來的是鋪天蓋地的黑粉謾罵，外界對她的高度審視，讓她長期活在網路暴力陰影下，精神狀態越來越差，就算好閨密IU介紹她去看心理醫師也沒用，雪莉最終在2019年精神崩潰選擇輕生，令人痛心遺憾。
戀愛、拍床戲全都被罵 雪莉精神崩潰
雪莉在成為女團偶像前是可愛童星，早早就進入演藝圈，讓她的一舉一動都備受關注。2015年雪莉離開f(x)後，選擇以演員身分單飛，但退團後的個人作風和過往甜美形象差距甚遠，頻頻成為大眾討論的焦點。她的性感照以及提倡「No Bra」捍衛女性身體自主權的行動都被批評是崩壞、走鐘的表現，甚至用難聽字眼羞辱雪莉。
加上雪莉2014年公開與大她14歲的饒舌歌手崔子交往，兩人戀情被吐槽是「父女戀」，沒有粉絲看好，讓雪莉也承受極大壓力。到了2017年，雪莉和金秀賢主演的電影《Real》上映，因她在片中有裸露床戲，又因此收到許多謾罵。這種無孔不入的網暴讓雪莉的精神狀態逐漸走向崩潰，她曾在節目《惡評之夜》中坦言，自己每天都活在恐懼與虛假之中。
IU好想救她！介紹雪莉看心理醫師也沒用
而在雪莉這段最黑暗的日子裡，好友IU（李知恩）一直堅定陪伴她。兩人因合作主持結下深厚友誼，IU甚至曾以雪莉為靈感創作了歌曲〈Red Queen〉與〈Peach〉，稱讚她是全韓國最漂亮的人，還親自下廚為雪莉煮海帶湯，並積極介紹自己信任的心理醫師給雪莉，希望她能走出憂鬱。可遺憾的是，雪莉的身心早已千瘡百孔，她最終於2019年10月14日在住處中被發現身亡，得年25歲。
雪莉過世震驚全韓國 哥曝童年照再度惹鼻酸
雪莉的離去震撼了全韓國，也讓社會開始嚴肅看待惡意留言帶來的殺傷力。當時韓國青瓦台甚至出現了推動「網路實名制」的請願，並一度催生了被稱為「雪莉法」的修法討論，希望能從制度面遏止躲在匿名背後的惡意。雖然法律推動過程漫長且充滿挑戰，但雪莉的犧牲確實喚醒了大眾對心理健康的重視。
如今在她32歲冥誕之際，粉絲除了悼念這位美麗的女孩，更把雪莉的故事當成警示，希望網暴事件可以從此消失。雪莉的親哥哥上月23日則公開一張雪莉童年的照片，發文寫道：「帶著笑容的臉，為何卻哭得那麼悲傷」，看著雪莉童年純真的臉龐，讓大家也更加思念她。
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加上雪莉2014年公開與大她14歲的饒舌歌手崔子交往，兩人戀情被吐槽是「父女戀」，沒有粉絲看好，讓雪莉也承受極大壓力。到了2017年，雪莉和金秀賢主演的電影《Real》上映，因她在片中有裸露床戲，又因此收到許多謾罵。這種無孔不入的網暴讓雪莉的精神狀態逐漸走向崩潰，她曾在節目《惡評之夜》中坦言，自己每天都活在恐懼與虛假之中。
而在雪莉這段最黑暗的日子裡，好友IU（李知恩）一直堅定陪伴她。兩人因合作主持結下深厚友誼，IU甚至曾以雪莉為靈感創作了歌曲〈Red Queen〉與〈Peach〉，稱讚她是全韓國最漂亮的人，還親自下廚為雪莉煮海帶湯，並積極介紹自己信任的心理醫師給雪莉，希望她能走出憂鬱。可遺憾的是，雪莉的身心早已千瘡百孔，她最終於2019年10月14日在住處中被發現身亡，得年25歲。
雪莉的離去震撼了全韓國，也讓社會開始嚴肅看待惡意留言帶來的殺傷力。當時韓國青瓦台甚至出現了推動「網路實名制」的請願，並一度催生了被稱為「雪莉法」的修法討論，希望能從制度面遏止躲在匿名背後的惡意。雖然法律推動過程漫長且充滿挑戰，但雪莉的犧牲確實喚醒了大眾對心理健康的重視。
如今在她32歲冥誕之際，粉絲除了悼念這位美麗的女孩，更把雪莉的故事當成警示，希望網暴事件可以從此消失。雪莉的親哥哥上月23日則公開一張雪莉童年的照片，發文寫道：「帶著笑容的臉，為何卻哭得那麼悲傷」，看著雪莉童年純真的臉龐，讓大家也更加思念她。
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