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台中市南區26日晚間發生駭人聽聞的逆倫砍母案，一名39歲張姓男子疑因精神狀況不穩，與70歲母親發生口角後，竟持菜刀猛砍母親頭部、頸部及四肢，造成大量出血，一度失去生命跡象。所幸經緊急送醫搶救後恢復意識，目前生命徵象穩定，警方則將全案朝殺人未遂罪方向偵辦。警方調查，案發於當晚9時許，張男在家中疑因情緒失控，與母親發生激烈爭執，隨後持刀攻擊，造成母親多處嚴重傷勢。張父外出返家後，驚見妻子倒臥血泊，立即報警求助，救護人員趕抵時發現張母已無呼吸心跳（OHCA），緊急送往中山醫學大學附設醫院搶救，所幸恢復意識，目前仍在加護病房觀察治療。更令人震驚的是，張男犯案後竟全身赤裸逃出住處，手持菜刀沿街狂奔，甚至一路跑出約1.4公里，過程中身上沾滿血跡，還一度攻擊警車，引發路人恐慌閃避。警方接獲報案後不敢大意，立即出動大批警力圍捕，過程中以警車阻擋去路，並伺機以辣椒水壓制，最終合力將其制伏上銬，隨後強制送醫。據了解，張男近期疑有精神狀況異常，曾出現脫衣行為，案發當天下午就曾裸體跑上頂樓，被父親帶回。晚間又欲裸體外出遭母親制止，疑因此引發衝突釀成悲劇。張男到院時仍情緒激動，不斷高喊「為什麼要殺我？」，但自身並無明顯傷勢，身上血跡多為噴濺所致。另據指出，張男為相關單位列管個案，疑似有思覺失調症狀，且近期沉迷玄學宗教，情緒起伏不定。不過，過往並無家暴通報紀錄。由於母子目前仍在治療中，尚無法製作筆錄，警方將待傷勢穩定後再進一步偵訊，釐清確切犯案動機與精神狀態。警方表示，後續將協助家屬聲請緊急保護令，並持續釐清案情細節，以確保家庭安全。