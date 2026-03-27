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民眾黨創黨主席、前台北市長柯文哲，因涉入京華城容積獎勵、政治獻金等4大案，台北地院於26日一審重判17年、褫奪公權6年，引發政壇震撼；隨後，民眾黨主席黃國昌立即下令，召集小草29日「上凱道，討公道」。對此，民進黨立委沈伯洋直言，早說過柯文哲有問題，從此被攻擊與被造謠長達13年，過程中，中國和國民黨都有加入。沈伯洋指出，從2013年開始跟大家講說柯文哲的問題之後，就開啟了一直被攻擊與被造謠的生活，過程中，中國和國民黨加入，至今也已經13年了。沈伯洋強調，他們持續造謠家人，污名自己的精神狀況，把他提醒的重要統戰問題都講成是幻想。但是這些人也解釋不出來，為什麼中國要追殺一個精神有問題的人。沈伯洋提到，前幾天回家，經過巷口熱炒店時，老闆跟他說，最近好像比較少被攻擊耶，真不習慣；而自己則是「哈哈」笑了一下，回應稱「我撐得住啦，小事」。沈伯洋強調，他以為自己精神力很堅強，結果發現，他比自己想像的還要再更堅強，「你們試圖把我們埋葬，但你們不知道的是，我們都是種子，我們會成為守護這個國家的大樹」。