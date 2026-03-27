網路詐騙手法再度進化，一名員警在社群平台Threads上發文表示，詐騙集團近來大量出沒在Threads，先假冒賣家刊登商品，引誘民眾交易，索取500元保證金後，再以假客服名義騙取買家「銀行收款碼」以盜領存款。更嚴重的是，受害者帳戶還可能收到其他被害人匯款，被誤認為詐騙關係人，導致帳戶被凍結並需跑司法程序。警方呼籲，任何要求金流認證或提供帳戶資訊的行為，都應高度警戒，有疑問應撥打165查證。
詐騙最新手法！「Threads假賣家」太可惡：錢遭騙光還被當共犯
員警透露，詐騙集團第一步會要求買家先匯款約500元作為「保證金」，但提供的收款帳號其實很可能是另一名受害者。接著再引導買家進行所謂「賣貨便實名認證」，並以「認證失敗」、「操作錯誤」、「帳戶異常」等理由拖延，甚至冒充銀行客服主動聯繫。
關鍵陷阱在於，對方會要求提供「銀行收款碼」或「付款碼」，一旦交出，帳戶資金很可能立即遭盜刷或轉走。員警強調，「銀行收款碼、付款碼，絕對不要給！」否則後果不堪設想。
更嚴重的是，受害者帳戶後續可能陸續收到其他人匯入的500元保證金，導致帳戶被認定為詐騙金流的一環。這樣一來，即使本身也是受害者，仍可能被列為詐欺案件關係人，不僅帳戶遭凍結，還得頻繁往返警局與司法機關說明，整個過程相當耗時又困擾。
警方提醒，網路購物切勿輕信「先匯保證金」的要求，任何索取銀行收款碼或付款碼的行為，一律可視為詐騙；若接獲自稱客服或銀行的來電，也應提高警覺，並可直接撥打165反詐騙專線查證。
台灣人網購詐騙「2個月被騙6735次」！警呼籲：3關鍵字別亂點
根據刑事局統計，今年1至2月網購詐騙報案共6735件，其中涉及冒用平台資訊的案件達3577件；以冒用「7-11賣貨便」最多，高達2656件，其次為「全家好賣+」379件，另外還包括嘉里大榮貨運51件、順風速運47件、Threads客服43件、臉書客服39件及其他362件。
刑事局強調，即便透過正規平台交易，只要對方傳送含有「客服人員」、「賣貨便連結」或「QRCode」的可疑連結，都不應點擊；若被要求操作網銀或提供信用卡資訊，更要提高警覺。一旦發現異常情況，務必第一時間撥打165反詐騙專線求助，避免損失擴大。
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員警透露，詐騙集團第一步會要求買家先匯款約500元作為「保證金」，但提供的收款帳號其實很可能是另一名受害者。接著再引導買家進行所謂「賣貨便實名認證」，並以「認證失敗」、「操作錯誤」、「帳戶異常」等理由拖延，甚至冒充銀行客服主動聯繫。
關鍵陷阱在於，對方會要求提供「銀行收款碼」或「付款碼」，一旦交出，帳戶資金很可能立即遭盜刷或轉走。員警強調，「銀行收款碼、付款碼，絕對不要給！」否則後果不堪設想。
警方提醒，網路購物切勿輕信「先匯保證金」的要求，任何索取銀行收款碼或付款碼的行為，一律可視為詐騙；若接獲自稱客服或銀行的來電，也應提高警覺，並可直接撥打165反詐騙專線查證。
台灣人網購詐騙「2個月被騙6735次」！警呼籲：3關鍵字別亂點
根據刑事局統計，今年1至2月網購詐騙報案共6735件，其中涉及冒用平台資訊的案件達3577件；以冒用「7-11賣貨便」最多，高達2656件，其次為「全家好賣+」379件，另外還包括嘉里大榮貨運51件、順風速運47件、Threads客服43件、臉書客服39件及其他362件。
刑事局強調，即便透過正規平台交易，只要對方傳送含有「客服人員」、「賣貨便連結」或「QRCode」的可疑連結，都不應點擊；若被要求操作網銀或提供信用卡資訊，更要提高警覺。一旦發現異常情況，務必第一時間撥打165反詐騙專線求助，避免損失擴大。