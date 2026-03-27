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工業電腦大廠研華今（27）日宣布，透過其全資子公司研華投資完成對能源物聯網業者加雲聯網（ICP, Intelligent Cloud Plus）之策略性投資。此次合作將結合加雲聯網在電力公用事業領域的深厚技術及實績，與研華於工業自動化控制、智能通訊系統及AI邊緣運算平台的核心優勢，共同開發電力與能源自動化產業的數位化解決方案，攜手推動智慧電網與能源轉型升級。研華物聯網自動化事業群副總經理林清波表示，加雲聯網具備橫跨傳統電力事業、國際電力設備大廠（如西門子）及前瞻能源科技的系統整合能力，為少數能打通IT與OT、並兼具場域實績的關鍵合作夥伴。透過將複雜能源管理技術轉化為標準化的Solution Ready Package（SRP）方案如智慧微電網及儲能管理系統，不僅可協助研華產品深入能源垂直市場，更可大幅降低海外專案落地所需的技術門檻與人力依賴。此次投資的關鍵價值，不僅止於產品銷售，更是將台灣在能源數位轉型的成功經驗進行「產品化」與「系統化輸出」，透過與生態系夥伴的協同合作，推動解決方案於全球市場快速複製與規模化擴展。林清波進一步指出，本次策略投資將聚焦於電力與能源自動化領域的SRP打造，：結合加雲同時通過ISO 27001與IEC 62443雙重認證的資安實力，為現代電網建構高等級防護機制，強化關鍵基礎設施韌性。：串聯從發電、輸配電自動化至終端儲能系統，打造完整能源決策鏈，提升整體電網運作效率與可視化能力。：整合研華能源管理平台WISE-iEMS與加雲iVPP（虛擬電廠）系統，協助工商業用戶優化能源使用與碳管理績效，加速淨零轉型。加雲聯網總經理廖佑晟表示，能源轉型進入下一階段，產業競爭關鍵已從設備成本，轉向系統的安全性與智慧化能力。加雲長期投入iVPP平台、IT或OT系統整合、軟體開發及AI演算法技術，並已於台電體系及離岸風電國際專案中累積實績，證明了公司選擇了「難但正確」的道路。研華的策略投資是對加雲技術實力的最大肯定，雙方聯手將引領台灣新能源產業從單點設備銷售進化為具備國際規格的智控生態系服務。在全球面臨AI高耗能的趨勢下，研華將深化AI與能源應用的整合創新。此次策略投資加雲聯網，正是提前布局「AI×能源×邊緣運算」三位一體的關鍵交會點，不僅可提升研華在能源垂直市場的滲透率，更進一步強化在全球市場的差異化競爭力，朝向成為結合邊緣運算、AI應用與能源管理能力的關鍵平台型企業邁進，並為長期營運成長注入穩健持續的動能。