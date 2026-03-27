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▲古天樂曾因拍戲弄傷右眼，縫了8針，因此留下了後遺症。（圖／記者朱永強攝）

55歲香港男星古天樂，近期再以《尋秦記》於香港締造票房佳績，但不料22日出席《香港導演會頒獎典禮》時，去年才因右眼視網膜破洞動手術的他，竟被人用雷射筆直射眼睛。雖然他戴著墨鏡，但還是明顯受到影響，古天樂只好加快腳步進入活動會場。而這也讓粉絲又心疼又憤怒，痛批根本是蓄意傷人。近日有網友公開一段古天樂在22日，參加《香港導演會頒獎典禮》的入場畫面，只見古天樂一下車，就親切的跟周邊粉絲揮手。但不料這時，卻突然出現一道雷射綠光直射他的眼睛，還持續長達1到2秒。雖然戴著墨鏡，但古天樂還是明顯感到不適，馬上加快腳步進入會場。這段畫面流出後，也讓許多粉絲痛批，「這種人一定要抓住，交給警方」、「這也太誇張，根本就是傷害行為」。由於古天樂本身就有高度近視，還在2017年拍攝《真·三國無雙》時，右眼被兵器誤傷縫了8針，這也成了他視網膜變脆弱的主因之一。而他曾透露自己飽受嚴重的「飛蚊症」困擾，還在2025年4月出席活動時，公開坦承右眼視網膜破了兩個洞。古天樂在同年下半年接受了手術，並在今年1月傳出恢復中的好消息，但仍需持續追蹤狀況。而這也是他最近出席活動戴墨鏡的原因，手術後的眼睛對強光較為敏感，戴墨鏡是為了減少光線對視網膜的刺激，幫助修復。因此古天樂這次遭受不明人士的雷射光襲擊，才會讓粉絲更為憤怒。古天樂已是香港大型電影公司的老闆，這次將21世紀的「穿越劇」始祖《尋秦記》搬上大銀幕，古天樂也努力找回所有原班人馬，林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名全回歸，並也在台灣上映。死忠粉絲看到等待多年的大結局都非常感動，還有人從電影一開始便激動落淚，也有人哭著出場，直呼：「電影版真的是給尋秦迷的一封情書」。