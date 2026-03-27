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經濟部今（27）日召開上半年電價費率審議會，但中華民國商業總會理事長、參與電價審議會的許舒博在經濟部開記者會前搶先宣布，本次電價凍漲，4月至9月電價維持每度3.7823。台電曾在2018年10月至2022年4月期間維持電價連續8次凍漲，之後在2022年7月加開臨時會宣布平均漲幅8.4%；2023年4月上漲11%。2024年4月漲11%；2024年10月漲8.8%；去年4月原本期待台電能獲千億撥補而凍漲，但遲遲等不到立法院通過撥補案後，於去年10月調漲民生電價，平均漲幅0.71%至平均3.7823元商總在群組表示，許舒博今日出席經濟部2026年第1次電價審議會，他會前多次呼籲，面對當前伊朗戰爭情勢未明朗，政府除確保石油、天然氣來源供給穩定外，電價對物價影響極為敏感，一旦調漲則沒有回頭路，且中油已於 3月23日調漲油價，如果『油電雙漲』對企業是雙重成本疊加，會加速連鎖反應「萬物齊漲」，對產業及民生造成重大影響，建議政府優先穩定民生，在可承擔範圍內吸收成本。即便必須調整，也應審慎考慮小攤商店家、小型業者以及一般百姓生活。會中，許理事長積極捍衛電價凍漲，並表示目前核二核三已規劃重啟，支持政府再次提出撥補制度，朝野應有望達成共識。也倡議台電可持續投入更多元的發電規劃（光電、地熱、風電、潮汐等），最後審議結果為「電價凍漲」。