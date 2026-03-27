蘋果高階桌機Mac Pro正式走入歷史，根據《ＭacRumors》報導，蘋果將Mac Pro高階桌機停產，且沒有規劃推出後續新機型，連同當年話題度爆表，要價2萬元的Mac Pro Wheels Kit輪子套件，以及Feet Kit腳墊套件，也都將一併退場。
Mac Pro高階桌機最近一次更新是在2023年，當時蘋果替它換上M2 Ultra晶片，但外型仍沿用2019年的塔式設計。這款2019年版本，其實是蘋果為了修正2013年垃圾桶造型的Mac Pro失利後重新打造的產品，主打更高模組化與擴充能力，並提供8個PCIe插槽，試圖重新爭取專業市場支持。
只是進入Apple Silicon時代後，Mac Pro定位愈來愈尷尬，因為對多數專業用戶來說，體積更小、性能同樣強悍的Mac Studio，已經更貼近實際需求。蘋果在2025年發表新版Mac Studio時，更直接稱其為「最強大的Mac」，顯示高階桌機主力早已轉向Mac Studio。
從「垃圾桶」翻車到正式退場 Mac Pro為何撐不下去？
回顧Mac Pro這條產品線的衰落，關鍵轉折點正是2013年。當年蘋果推出圓柱形機身設計，雖然外型前衛、運轉安靜，但後續被市場認為散熱與升級彈性都不理想，尤其未能妥善因應GPU升級需求，讓專業用戶怨聲載道。蘋果之後也公開承認，該設計在散熱架構上存在限制，最終才於2019年回歸更務實的塔式機殼。不過Mac Pro自2019年後更新節奏慢，售價又高達22萬，自然難成主流。
而這次跟著Mac Pro一起謝幕的，還有曾在網路上掀起大規模吐槽的輪子套件。Mac Pro專屬的四顆輪子在2020年推出，當時在台灣官網售價為20900元，已經是可以買一台iPhone 17e手機的價格了，被認為是超盤的「天價配件」，也會隨著Mac Pro一起走入歷史。
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只是進入Apple Silicon時代後，Mac Pro定位愈來愈尷尬，因為對多數專業用戶來說，體積更小、性能同樣強悍的Mac Studio，已經更貼近實際需求。蘋果在2025年發表新版Mac Studio時，更直接稱其為「最強大的Mac」，顯示高階桌機主力早已轉向Mac Studio。
從「垃圾桶」翻車到正式退場 Mac Pro為何撐不下去？
回顧Mac Pro這條產品線的衰落，關鍵轉折點正是2013年。當年蘋果推出圓柱形機身設計，雖然外型前衛、運轉安靜，但後續被市場認為散熱與升級彈性都不理想，尤其未能妥善因應GPU升級需求，讓專業用戶怨聲載道。蘋果之後也公開承認，該設計在散熱架構上存在限制，最終才於2019年回歸更務實的塔式機殼。不過Mac Pro自2019年後更新節奏慢，售價又高達22萬，自然難成主流。
而這次跟著Mac Pro一起謝幕的，還有曾在網路上掀起大規模吐槽的輪子套件。Mac Pro專屬的四顆輪子在2020年推出，當時在台灣官網售價為20900元，已經是可以買一台iPhone 17e手機的價格了，被認為是超盤的「天價配件」，也會隨著Mac Pro一起走入歷史。