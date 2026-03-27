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▲曹雅雯（中）登上沈玉琳主持的綜藝節目《黑白威廉Fighting》。（圖／公視台語台提供）

曹雅雯平頭遭沈玉琳笑！她當場哽咽

▲曹雅雯（中）極短髮型引起話題。（圖／公視台語台提供）

沈玉琳攜手夏語心、林育品（阿喜）和海產一同主持綜藝節目《黑白威廉Fighting》，最新一集邀請金曲歌后曹雅雯座客，一行人到台南歸仁外景，回憶童年、享受美食眾人歡喜，沒想到過程中，曹雅雯收到當地民眾遞紙條，上頭關心道其剛過世的家人近況，讓她紅了眼眶，感動哽咽不語，正當氣氛動人，沈玉琳竟出聲吐槽曹雅雯極短髮型，「這髮型很適合妳，也很適合去當兵」，溫馨氣氛頓時消失。曹雅雯帶領沈玉琳、夏語心、阿喜和海產一行到家鄉台南歸仁，吃了當地特色小吃煎粿、牛肉湯之外，還到老家巷口麵攤，吃媽媽最愛的那一味，享用美食到一半鄰居默默遞紙條給曹雅雯，寫上「一切順利，加油。」還問候家人近況，讓曹雅雯紅了眼眶，感動到哽咽不語。車途中，沈玉琳問曹雅雯：「為什麼留這麼特別的髮型？」曹雅雯說：「因為當時想陪伴對抗病魔的爸爸，所以剪跟爸爸一樣的髮型」，正當眾人感到溫暖時，沈玉琳竟馬上回話：「這髮型很適合妳，也很適合去當兵。」溫馨氣氛秒消失，超煞風景，旁人尷尬得數落沈玉琳。回到母校的曹雅雯，經國小老師回憶透露，其從小就多才多藝，節奏感很好，曹雅雯說：「唱歌是小時候阿公教的，但發現我有音樂天分是國小老師發覺的，還教我吹直笛。」這些她都銘記在心，更有趣的是，曹雅雯爆料跟初戀男友牽牽小手，從國小開始交換日記到高中。想瞭解更多關於藝人的成長背景和道地臺灣味，請準時鎖定《黑白威廉Fighting》每週六晚間八點公視台語台，晚間10點DAYDAY台語台YouTube頻道同步上架，跟著主持人和來賓臺灣趴趴走。