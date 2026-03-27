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▲許晉誠分享，永慶房屋的AI系統不僅讓他工作更有效率，也能找到工作方向，為自己帶來更多業績。（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶房屋完整的薪獎制度和休假福利，讓許晉誠(左1)賺高薪的同時，也有時間與同仁出遊同樂。（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶房屋2025年度業績冠軍吳政陽分享，永慶房屋的誠實品牌是幫助他拉近與客戶之間距離的最佳幫手。（圖／永慶房產集團提供）

憑藉著「誠實服務」和「AI科技」雙引擎優勢，永慶房屋表現依舊一枝獨秀，穩坐房仲第一品牌，更幫助業務夥伴再創業績佳績！在永慶房屋2025年度「超越顛峰業績競賽頒獎典禮」上，吳政陽經紀人員以近5000萬的業績表現勇奪年度冠軍；而深耕新店、南港的許晉誠與江瑋齡，也分別摘下該組業績桂冠，成功翻轉人生！在南港服務的江瑋齡經紀人員，過去曾在重要的醫學機構中擔任藥品分析助理，但是薪資成長相當緩慢，工作一年，薪水只增加600元，讓她非常衝擊。於是她決定挑戰能夠創造高收入的房仲業。江瑋齡表示，剛加入永慶房屋的時候，覺得自己開竅很慢，但是在永慶房屋的「團隊合作」文化中，透過店長以及其他夥伴的幫助下，讓她慢慢找到工作節奏，找到適合自己的服務模式，不斷贏得消費者信賴，年收早已穩穩站上7位數，2025年的好表現，更讓她榮登永慶房屋的業績冠軍。近年來升格成媽媽的江瑋齡也分享，永慶房屋除了有最高7.5萬元的底薪、業績獎金、以及每人每年最高250萬元的幸福成家基金，讓她可以用相對優渥的條件讓小孩幸福成長之外，還有「彈性工作8小時」和「月休最高10天」的制度，使她得以彈性調整工時照顧小孩，兼顧工作與生活。另外一名深耕新店的許晉誠經紀人員，則分享自己過去曾是夜市擺攤的服飾店老闆。從進貨、盤點、擺攤到叫賣，幾乎沒有休息時間。但是收入卻跟一般上班族差不多。面對付出和收入不相符的低薪困境，讓他決心加入永慶房屋，開啟高薪機會。在他的努力下，服務越做越上手，收入也有感提升，相較過去擺攤的年收，成長超過7倍！許晉誠分享，永慶房屋獨有的AI系統讓他做服務事半功倍。幫助客戶尋找房屋時，「AI智能配對系統」能夠快速根據消費者的需求推薦出適合的物件，不僅提升他的工作效率，更提升客戶對自己的信任度和滿意度。工作遇到瓶頸的時候，「永慶AI智能教練」也能幫助他釐清工作順序，讓他能夠精準做對的事情。許晉誠表示：「永慶的AI系統就是我能做那麼多案件的最大功臣！」最後一名業務冠軍吳政陽經紀人員，縱使面對2025年房市氣氛轉變，他依舊繳出近5000萬的業績，更創下他從業以來的次高紀錄，證明他頂尖的服務實力。吳政陽表示，永慶房屋的誠實品牌是他創造業績的致勝關鍵。他指出，由於永慶房屋「誠實房仲」形象深植人心，還有保障消費者的具體承諾，因此許多消費者對永慶房屋的好感度相當高，因此就算是第一次互動，只要展現自己的專業能力和細膩服務，通常就可以贏得消費者信賴，進而推進服務、邁向成功。談及他何以能夠年年贏得業績冠軍，吳政陽分享，做房仲是一個倒吃甘蔗的行業。房屋買賣雖涉及許多專業，但是這些知識隨著一次次實戰會越來越熟悉，服務自然就會越來越上手，若能把每次服務做到完美，業績自然不斷湧入。吳政陽補充，正因為房仲是倒吃甘蔗的職業，前期的學習格外重要，因此永慶房屋特別針對業務新人提供完善支持制度，包括：「入職前12個月每月6萬元」收入保證、「一對一師徒制」和「360小時培訓課程」，減輕業務新人的經濟負擔、更從專業知識到實務經驗提供全方面指導，協助夥伴打好基礎，快速度過撞牆期，突破收入天花板！永慶房屋人資部協理塗振宏表示，永慶房屋制定完整的薪獎福利制度，為夥伴打造好舞台。不管事新鮮人還是轉職者，只要努力，就有機會突破收入天花板，迎向「薪自由」的生活。展望未來，永慶房屋展店腳步不斷，持續招募更多優秀人才，歡迎有志賺取高薪、突破收入天花板的夥伴，一起加入永慶房屋的行列。