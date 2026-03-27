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日本職棒二軍賽事今（27）日火熱開打，效力於福岡軟銀鷹隊的20歲台灣火球男張峻瑋表現大放異彩，他在面對歐力士猛牛隊後援2局，狂飆153公里速球並送出3次三振。目前他在二軍出賽3場，防禦率依然維持在完美的0，展現極強的壓制力。軟銀二軍今日交手歐力士二軍，張峻瑋在第6局球隊領先時霸氣登板後援。他一上場就展現火球男本色，先用高達153公里的速球讓對手擊出滾地球出局。雖然隨後被歐力士打者宜保翔敲出安打，但張峻瑋立刻穩住陣腳，用138公里的犀利變速球，成功將平沼翔太三振出局。隨後宜保翔在盜二壘時遭到捕手精準阻殺，順利結束該半局危機。第7局，張峻瑋連續送出2次精彩的三振。儘管隨後被擊出一支內野安打，但他隨即讓寺本聖一敲出中外野方向飛球遭到接殺，乾淨俐落地完成投球任務。總計張峻瑋今日後援2局被敲2支安打無失分，並賞給對手3次三振。本季他在二軍累計出賽3場，主投6.1局一分未失，防禦率持續鎖定在完美的0，終場軟銀二軍也以9：5順利收下勝利。除了張峻瑋的亮眼表現外，今日還有多位台灣好手在二軍賽場上奮戰。效力於北海道日本火腿鬥士隊的台灣鐵捕林家正，在對戰讀賣巨人隊比賽中於第7局替補上陣蹲捕。他在8局下半迎來打擊機會，可惜擊出中外野飛球遭到接殺，全場1打數無安打。巨人隊二軍在第9局追加3分保險分，最終火腿二軍以1：5落敗。另一方面，東北樂天金鷲隊交手東京養樂多燕子隊，21歲的台灣小將陽柏翔擔任先發第9棒二壘手。他全場3個打數沒有建樹並吞下2次三振，樂天二軍終場以0：1吞敗。而埼玉西武獅隊與中日龍之戰，23歲的台灣外野手林冠臣則是替補出賽，1打數吞下三振，西武二軍最終以5：11慘遭對手血洗。