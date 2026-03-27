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台中市長盧秀燕近來頻與國外政治人物接觸，美國在台協會（AIT）處長谷立言等高層更是數度拜訪。藍營議員大讚是拓展外交的絕佳機會。盧秀燕證實國際友人確實密集找她，原因與「大罷免」有關，當時接到的訊息是立法院會翻盤，結局卻完全相反，此後便積極透過不同管道掌握台灣內部事務。民進黨市議員周永鴻吐槽「大罷免後互動頻繁，全是鬼扯蛋」！明明是從鄭麗文當選國民黨主席之後開始的，且國際人士到台中也不只接觸盧秀燕一人。盧秀燕今（27）日到市議會備詢，國民黨議員劉士州、賴義鍠質詢時指出，這兩年AIT與台中市政府的互動明顯加溫，不僅華盛頓總部執行理事長藍鶯、處長谷立言到訪台中好幾次，話題從過去城市交流延伸到產業科技、國際議題，層次似乎有所提升，這對台中和產業發展是好事。賴義鍠說，他觀察到美方理解台灣時，不再只透過單一窗口，而是透過不同層級對話、掌握更完整情勢，因為外交處境最怕單一窗口誤判情勢。日前盧秀燕到美國參訪的層級提升，是否代表美國愈來愈重視盧秀燕？盧秀燕證實，這段時間國際友人確實密集找她，誠實提到與大罷免有關，因為大罷免時他們接到台灣立法院會翻盤的訊息，結果卻完全相反，所以美方及各國覺得應該透過不同管道，更精準掌握台灣的內部事務，避免誤判。她會將台灣內部最真實的聲音傳達給各國，這樣對國家發展比較好，她也說「當然不只是找我了解，可能也有找其他人」，最主要是希望資訊來源能更多元。民進黨議員周永鴻則說「妳扯大罷免後互動頻繁，全是鬼扯蛋！」據他統計，盧秀燕和國際友人互動頻繁，是在鄭麗文當選國民黨黨主席之後，從歐洲商會、AIT到美國商會、歐盟議會，有來台中的他都知道，且不是只找盧秀燕，也找部分地方民意代表，「不要亂吹噓啦」！