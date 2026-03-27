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IC設計大廠聯發科今（27）日宣布，今年達成五度榮登「全球百大創新企業」的里程碑！聯發科指出，近三年投入超過新台幣3000億元研發經費，致力以研發先進技術，提供從邊緣到雲端的創新解決方案，更展現出深厚的半導體研發王者實力。​聯發科表示，作為全球半導體產業技術領導者，近三年投入超過3000億研發經費，致力以研發先進技術，提供從邊緣到雲端的創新解決方案。​2025年有多篇論文入選全球半導體、人工智慧及通訊領域的頂尖國際學術會議，更是台灣業界唯一連續23年來，有超過百篇論文入選 ISSCC 研討會的企業，展現深厚的技術實力。聯發科提到，公司在技術快速迭代演進下，不僅於內部設立研發金獎暨特殊貢獻獎，鼓勵與肯定同仁內部創新，也積極參與相關領域技術標準制訂協會，與同業、學研機溝交流，掌握最新技術標準並強化技術及專利布局。​聯發科強調，創新是一場永無止境的接力賽。聯發科技自2022年LexisNexis創獎以來年年上榜，今年更達成五度榮登「全球百大創新企業」的里程碑。