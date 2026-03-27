我是廣告 請繼續往下閱讀

乾杯2025達57間店 2026目標新開10家門店

興櫃餐飲乾杯（1269）今（27）日召開董事會，通過2025年度財務報告。全年合併營收達46.49億元，年增2.99%，改寫歷史次高；海外事業體質改善奏效，全年稅後淨利8,618萬元，較前一年度成長逾4倍，每股稅後純益（EPS）4.2元，創近5年新高。董事會同步決議每股配發現金股利4元，配發率達95.2%，以27日收盤價65.6元計算，現金殖利率達6.1%。乾杯集團表示，2025年集團全年獲利顯著回升，主因為中國大陸事業精實策略奏效，轉虧為盈並開始穩定貢獻獲利，集團整體獲利明顯改善。此外，新布局的英國事業雖仍處品牌紮根階段，隨知名度提升，下半年營收已倍增成長，有效減輕整體負擔，扭轉集團上半年虧損局勢，全年獲利回到正軌。乾杯指出，2025年台灣事業持續支撐集團整體營運表現。全年新開8家據點，主力「黑毛屋」鍋物品牌店數增加6家，並推出全新品牌「牛舌佑介」開創新動能，截至年底，集團已達9個品牌、57間門店。外販業務積極拓展有成，營收大幅提升5成，推動台灣事業全年營收再創新高，達38.88億元，年增8.1%。受外販業務比重上升影響，毛利率略微下滑，多元事業布局有助強化集團營運韌性。乾杯提到，展望2026年，乾杯持續推進多品牌與營運布局，台灣市場全年目標新開10家門店，並以「黑毛屋」與「牛舌佑介」為主力展店品牌。同時，旗下燒肉業態進行策略性優化，強化品牌價值競爭力。海外市場方面，集團持續提升中國大陸與英國事業經營效益，並積極布局東南亞，以馬來西亞作為首站，持續擴大全球版圖。