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▲現場更設有3D模擬酒駕眼鏡體驗區，讓學生實際感受酒後行走時的視線模糊與平衡失調，進一步了解酒駕帶來的安全風險，從小扎根正確的交通行為。(圖／高市警局交通大隊提供)

為強化學童交通安全意識、預防大型車事故風險，高市警局交通大隊今（27）日聯合小港分局與市區監理所2於小港區小港國中舉辦大型車視野死角與內輪差體驗活動，透過「沉浸式學習」讓學童登上大貨車駕駛座，親身觀察駕駛視線死角範圍，引發孩子驚呼：「真的看不到！」此次活動由小港國中、交通警察大隊及小港分局交通組共同主持，期望透過實地演練與視覺衝擊，讓學童認識大型車的危險區域。警方特別將大貨車駛入校園，安排學生輪流登上駕駛座，從司機視角觀察周遭死角分布，並透過地面標示及現場講解，加強學童對大型車「內輪差」及「視野死角」的理解，學習與大型車保持安全距離的防禦性用路觀念。現場更設有3D模擬酒駕眼鏡體驗區，讓學生實際感受酒後行走時的視線模糊與平衡失調，進一步了解酒駕帶來的安全風險，從小扎根正確的交通行為。高市警局表示，除了持續針對1212家業者進行交通安全宣導外，針對大型車闖入禁行區、未裝視野輔助系統等違規行為也加強科技執法，以遏止違規上路行為。交通警察大隊指出，大型車車體龐大、轉彎半徑廣且視野死角多，是造成車禍事故的重要因素，此次活動讓學童「親眼所見、親身體驗」，不僅能提升他們在日常通學或外出的警覺性，也希望透過孩子回家後與家人分享，擴散正確的交通安全觀念。警方也呼籲，大型車駕駛人應依規定裝設並保持視野輔助系統正常運作，駕駛時遵守交通規則，尤其轉彎、變換車道或倒車時務必確認無死角障礙。未來也將持續與監理單位合作，針對大型車進行聯合稽查與教育宣導，從源頭防制事故發生，守護市民用路安全。