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普生今（27）日開董事會通過旗下子公司的換股機制，旗下子公司GBH和居禮公司，將與在德國上市的李奧國際精準健康（LIPH）採取兩階段換股機制，預計在第二季完成。屆時普生子公司股權將轉化為法蘭克福證券交易所主板交易的上市股份，有助強化財務結構穩健度與未來資本運作彈性。普生集團旗下100％持股的子公司—GB Holdings Limited （GBH）及居禮股份有限公司，合計持有美國Danner Laboratory Inc.（Danner）51％股權，一共466萬7,844股。GBH跟居禮打算將股權以「實物出資」(Contribution in Kind)方式轉換為德國LIPH公司新發行股份。依據換股計畫，LIPH預計總發行106萬800股股份作為對價，普生集團將持有LIPH約1.19％股權，並持續保有對Danner 49％的管理穩定性。依據德國公司法（AktG）第27、183及188條等法規辦理，本案採取兩階段換股機制，普生集團將原先屬於非流動性資產的子公司股權，轉化為於法蘭克福證券交易所主板交易之上市股份。此外，本次協議亦設有「恢復條款（Mandatory Restoration）」，若交易未能如期完成，普生集團得以收回原持有之Danner股權。