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▲ 王耀庭認為，因為台電去年盈餘729億元，再加上今年1、2月戰事爆發前，天然氣實際價格低於原先預算書所列價格，省了150多億元，等於財務上有多了879多億元的財務韌性。（圖／記者鍾泓良攝影）

經濟部今（27）日召開電價費率審議會，會中決議4月至9月電價凍漲，維持每度3.7823元。經濟部次長賴建信及台電表示，因為近期伊朗戰爭導致全球能源價格波動劇烈，難以預估對於台電財務影響，但賴建信直言，如果伊朗戰爭在3個月內停歇，那麼10月電價調漲壓力也會比較小。台電2025年因為遲遲等不到立法院通過撥補案後，於去年10月調漲民生電價，平均漲幅0.71%至平均3.7823元。電價審議會今日決議，考量到伊朗戰爭及國際關稅衍伸風險，為了穩定民生物價及產業競爭力，決議採取凍漲，價格維持3.7823元。對於伊朗戰爭對於國際燃料推升，將為台電增加多少發電成本，對於台電財務又台電按照「公用售電業電價費率計算公式」所提出來價格是多少？賴建信及台電一開始仍三緘其口，始終不願意說明伊朗戰爭對於台電對於電價計算及財務影響，後來才努力擠出台電依照公式反應提報電價每度平均應漲1.79%，平均單價應為3.8501元，因為調幅相當有限，因此這次就不選擇調整。台電總經理王耀庭說明，伊朗戰爭發生在2月28日之後，對於電價衝擊取決於燃料波動幅度及期間長短，但因為對於戰爭影響長度、規模都有很多模擬，也都把這些假設情境提供給委員參考，但對於極端情境的影響，他認為發生機率太低，所以不宜對外公布。而賴建信、王耀庭均認為，因為台電去年盈餘729億元，再加上今年1、2月戰事爆發前，天然氣實際價格低於原先預算書所列價格，省了150多億元，等於財務上有多了879多億元的財務韌性。倘若戰爭持續擴大或延長，對於電價審議委會是否可能比照2022年俄烏戰爭時期，選在6月加開審議會，來讓台電財務有足夠時間因應。賴建信說，委員會共識無須加開臨時會；換言之，下次須等到9月電價審議會才能反映成本。儘管台電財會業務副總經理王韻淳補充2次，現階段燃料價格波動實在變數太大，再加上戰爭長短都有影響，務實來說，很難估算台電今年財務是否可能為盈餘或是虧損，必須要看後續發展。但賴建信也三番兩次稱，按照經濟部觀察，戰爭如果在3個月內結束，對於台電影響相當有限，「對於台電虧損不會擴大」，並表示這樣10月調漲電價壓力就會相對小；如果真的戰事超過3個月，那麼就再評估。另外，根據行政院長卓榮泰及經濟部長龔明鑫透露，中油過去3禮拜時間已因為在搶購國際原油、天然氣上吸收了265億元；即便中油必須為了穩定物價，對民生採取「緩漲、凍漲」策略，但對於是否對無關乎民生物價的「電業用戶」，也就是台電調漲天然氣價格一直有懸念，恐進一步把成本轉嫁到台電，讓台電吃緊。對此，賴建信表示，中油是否對電業用戶調漲天然氣價格是假設性議題，但也說一句還是以穩定物價為原則，「台電本來就是天然氣使用者，它本來就要負擔中油公司所提供的這個天然氣的部分。」至於占我國3成電力的燃煤是否國際價格影響？王耀庭說，2月27日之前大概是 每噸100 到 110 美元之間，130 美元之間，漲幅約2成到3成，但跟天然氣比起來衝擊沒那麼大。