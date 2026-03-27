國內塑膠袋因中東戰事導致石化原料供應受阻，價格飆漲逾五成，甚至出現缺貨情形。就在市場緊繃之際，今（27）日國道一號竟大量塑膠袋散落事件，畫面曝光引發網友熱議，不少人直呼：「是鈔票在飛」、「這是一種新的炫富方式嗎」。高公局提醒，貨物未妥善綑紮最高可罰1萬8000元，且散落物恐引發重大交通事故，呼籲駕駛務必加強檢查。
塑膠袋之亂還沒完！國道一號驚見「塑膠袋滿天飛」傻眼：根本運鈔車
網友「@solitude_1002」今（27）日在Threads發文指出，行經國道一號南下接近新營休息區路段時，發現路面散落大量塑膠袋，數量粗估至少上百個，還被風吹得四處飄散，讓他驚呼：「國一塑膠袋富翁。」畫面曝光後迅速引發關注。
貼文曝光後，大批網友湧入留言區討論，「現在塑膠袋大漲價，飄得到處都是真浪費」、「是鈔票在飛」、「這是一種新的炫富方式嗎」、「誰把鈔票灑滿地」、「為什麼可以這麼奢侈」、「哪家運鈔車門忘記關」。不過也有民眾提醒潛在危險，「這超危險，之前騎車，有張衛生紙飛過來蓋在我臉上，完全看不到，直接摔車。」
國道貨物掉落慘了！高公局示警：最高罰18000元＋清理費
針對貨物掉落問題，高公局曾說明，依據《高速公路及快速公路交通管制規則》第21條第1項第1款，貨車行駛國道時，裝載物必須妥善覆蓋並確實綑紮，否則將依《道路交通管理處罰條例》第33條第1項第11款，處駕駛人3000至6000元罰鍰。
若貨物出現滲漏、飛散或掉落情形，則可依相同條例第30條第1項第2款，加重處以9000至18000元罰鍰。此外，若散落物需由高公局協助清理，並將依「國道散落物處理收費要點」計算處理費用，由駕駛或車主負擔相關成本。
高公局也強調，國道上任何散落物都可能造成嚴重交通事故，尤其在高速行駛環境下，極易引發二次意外，呼籲駕駛人在上路前務必確認貨物固定狀況，避免危及自身與其他用路人安全。
塑膠袋之亂延燒！邱求慧：已暫停部分外銷、優先供應內需
而中東戰事延燒影響國際油價，進而衝擊石化原料供應鏈，導致國內塑膠袋供應出現缺口，不少店家暫停提供購物袋，甚至額外收費，尤其是餐飲業外帶需求高的攤商首當其衝。
面對市場傳出原料短缺與價格混亂，經濟部產發署長邱求慧25日表示，已協調國內石化業者優先供應內需，並暫停部分外銷，以穩定市場供應。目前也觀察到部分中盤商出現延後出貨的情況，呼籲業者切勿因預期心理囤貨或惜售，避免擾亂市場秩序甚至觸法。
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網友「@solitude_1002」今（27）日在Threads發文指出，行經國道一號南下接近新營休息區路段時，發現路面散落大量塑膠袋，數量粗估至少上百個，還被風吹得四處飄散，讓他驚呼：「國一塑膠袋富翁。」畫面曝光後迅速引發關注。
貼文曝光後，大批網友湧入留言區討論，「現在塑膠袋大漲價，飄得到處都是真浪費」、「是鈔票在飛」、「這是一種新的炫富方式嗎」、「誰把鈔票灑滿地」、「為什麼可以這麼奢侈」、「哪家運鈔車門忘記關」。不過也有民眾提醒潛在危險，「這超危險，之前騎車，有張衛生紙飛過來蓋在我臉上，完全看不到，直接摔車。」
針對貨物掉落問題，高公局曾說明，依據《高速公路及快速公路交通管制規則》第21條第1項第1款，貨車行駛國道時，裝載物必須妥善覆蓋並確實綑紮，否則將依《道路交通管理處罰條例》第33條第1項第11款，處駕駛人3000至6000元罰鍰。
若貨物出現滲漏、飛散或掉落情形，則可依相同條例第30條第1項第2款，加重處以9000至18000元罰鍰。此外，若散落物需由高公局協助清理，並將依「國道散落物處理收費要點」計算處理費用，由駕駛或車主負擔相關成本。
高公局也強調，國道上任何散落物都可能造成嚴重交通事故，尤其在高速行駛環境下，極易引發二次意外，呼籲駕駛人在上路前務必確認貨物固定狀況，避免危及自身與其他用路人安全。
而中東戰事延燒影響國際油價，進而衝擊石化原料供應鏈，導致國內塑膠袋供應出現缺口，不少店家暫停提供購物袋，甚至額外收費，尤其是餐飲業外帶需求高的攤商首當其衝。
面對市場傳出原料短缺與價格混亂，經濟部產發署長邱求慧25日表示，已協調國內石化業者優先供應內需，並暫停部分外銷，以穩定市場供應。目前也觀察到部分中盤商出現延後出貨的情況，呼籲業者切勿因預期心理囤貨或惜售，避免擾亂市場秩序甚至觸法。