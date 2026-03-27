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美國商會（AmCham）昨（26）日晚間舉行 2026 年謝年飯，現場冠蓋雲集，總統賴清德與美國在台協會（AIT）處長谷立言皆出席。谷立言在致詞中明確表態，美方將持續支持台灣獲取關鍵防衛能力，並特別點名無人機、反艦飛彈及具韌性的通訊系統，強調這類「不對稱戰力」正符合台灣當前的軍事需求。總統賴清德承諾2030年前將國防預算提高至GDP的5%，去年提出規模達新台幣1.25兆元的關鍵國防採購預算計畫，其中包括向美國購買武器，卻遭在野黨批評，無法達成共識，軍購案審議卡關。對此，谷立言（Raymond Greene）26日表示，美國預期台灣將國防預算提高至國內生產毛額（GDP）的5%，並呼籲立法院「盡速」通過預算案，「川普總統力促盟友夥伴將國防支出提高至GDP的5%，共同分擔維護和平的經濟成本，我們對台灣也有相同的期待。」谷立言還說，「美國鼓勵台灣立法院各黨派努力克服政治分歧，盡速通過國防特別預算以確保台灣擁有足夠的資金採購關鍵防衛戰力，藉此展現台灣自我防衛的決心」，儘管美國與台灣沒有正式外交關係，但華府仍是台北最重要的安全支持者。美國在台協會今（27）日更是在臉書發文，擷取谷立言在會中致詞片段：「我們持續支持台灣獲取關鍵防衛能力所付出的努力。台灣著重於取得具成本效益的不對稱戰力，例如無人機、反艦飛彈、具備韌性的通訊與戰場感知能力，以及整合式防空暨飛彈防禦系統，這樣的方向正符合台灣的軍事需求。」