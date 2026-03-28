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▲S26 Ultra延續Ultra系列方正大器的旗艦路線。（圖／記者周淑萍攝）

🟡S26 Ultra／機身更輕薄

▲S26 Ultra維持多鏡頭高階配置，整體設計更顯簡潔。（圖／記者周淑萍攝）

🟡 S26 Ultra／防窺功能超實用

▲S26 Ultra開啟智慧防窺螢幕後，從側邊觀看可明顯降低畫面可視性。（圖／記者周淑萍攝）

▲S26 Ultra防窺功能可依不同情境自動開啟。（圖／記者周淑萍攝）

🟡 S26 Ultra／拍演唱會好強

▲實際測試時座位在遙遠的看台區，光源也相當多變。（圖／記者周淑萍攝）

▲即使坐在遙遠的看台區，使用S26 Ultra拍攝仍保有不錯的細節表現。（圖／記者周淑萍攝）

▲實際使用S26 Ultra拍攝，可清晰捕捉舞台上的表演。（圖／記者周淑萍攝）

▲三星S26 Ultra(左)與iPhone 17 Pro(右)在演唱會拍攝照片對比，三星在遠距離取景與高倍率變焦上更具優勢。（圖／記者周淑萍攝）

▲S26 Ultra與iPhone 17 Pro演唱會錄影對比測試。（圖／記者周淑萍攝）

🟡 S26全系列支援 eSIM

▲Galaxy S26系列全面支援eSIM，可直接透過手機內建設定完成新增與切換。（圖／記者周淑萍攝）

🟡 S26 Ultra／AI生圖

▲Galaxy S26 Ultra AI生成圖片操作方式，可透過文字描述快速產生圖像。（圖／記者周淑萍攝）

▲S26 Ultra AI生成前後對比，生成後(右)的圖片會在左下方出現「AI生成內容」。（圖／記者周淑萍攝）

🟡 S26 Ultra／錄影水平鎖定很猛！

▲S26 Ultra（左）與iPhone 17 Pro水平鎖定拍攝效果對比。（圖／記者周淑萍攝）

🟡 S26 Ultra把日常體驗補得更完整

▲S26 Ultra規格升級，把日常體驗補得更完整。（圖／記者周淑萍攝）

旗艦手機每年都在升級，但真正能讓人有感的，是日常使用時原本沒發現很需要，用了才回不去的細節。三星最新推出的Galaxy S26 Ultra，就是這樣一款手機。《NOWNEWS今日新聞》記者實際使用Galaxy S26 Ultra進行體驗，以演唱會來說，延續Ultra系列強悍的長焦與夜拍實力，即便坐在超遠的看台區也能捕捉到舞台上的偶像；另外，智慧防窺真的要大推特推，可以指定特定App開啟，不用為了防窺而犧牲螢幕亮度，實用到不行；錄影水平鎖定更是一用就知道「超神」。Galaxy S26 Ultra這次升級相當有感，確實可以穩穩地坐上旗艦機皇。S26 Ultra機身整體輪廓和 S25 Ultra 很像，但邊角更圓，握感會比前代更柔和，在厚度與重量上進一步優化，厚度為 7.9 mm、重量 214 g，為目前最薄的 Ultra。實際比較能感覺更輕盈一些，這種差異在短暫把玩時或許不算特別明顯，但長時間使用手部負擔下降就很有感。機背最大的變化是相機區改成更明顯的相機島設計。S26 Ultra雖然仍屬大尺寸旗艦機，但在握持穩定度與長時間操作的壓力上，比過去更友善。S26 Ultra這次最讓人驚喜的功能就是新增「智慧防窺」（Privacy Display），可以在不貼防窺膜、不犧牲螢幕亮度的狀況下，限制側邊與上下角度的可視範圍。智慧防窺是一種「像素級光線控制」技術，螢幕內有兩組發光像素，一組負責正面、一組處理廣角，需要時關閉廣角發光源，就能側邊看畫面變暗或模糊，達到防窺的效果。實際測試發現，當功能開啟後，若從側邊角度觀看螢幕，畫面會明顯變暗甚至變得難以辨識，但正面觀看則不受影響，讓用戶不需要另外貼防窺膜，就能在需要時快速提升隱私保護。且「智慧防窺」可一鍵開關，也能設定在輸入密碼、開啟安全資料夾或特定 App，如網銀、LINE、信箱時自動啟動。這項功能相當實用，尤其在捷運、高鐵、咖啡廳等人多環境，可以大幅降低被偷看螢幕的風險。三星Ultra系列一直被稱為「演唱會神器」，S26 Ultra依然保持優勢，Galaxy S26 Ultra 的主鏡頭光圈從前代 S25 Ultra 的 F1.7 提升至 F1.4，進光量約增加 47%，除了主鏡頭，5 倍 50MP 潛望長焦的光圈也從前代的 F3.4 提升到 F2.9，進光量約增加 37%，在遠距離、較暗的演唱會場景中，長焦拍攝的畫面會更亮、邊緣細節更清晰且雜訊更少，在距離遙遠的看台也能直接拉近倍率，捕捉歌手或舞台細節；此外，面對極暗燈光、煙霧特效下等複雜拍攝環境，S26 Ultra也能壓低雜訊，維持較高的細節層次。實際使用S26 Ultra拍攝演唱會，即便舞台燈光頻繁變化還能維持穩定曝光與細節。搭配高倍率長焦鏡頭，像是記者坐在遙遠的看台區，使用S26 Ultra也能清楚拍到舞台上的表演者，與iPhone 17 Pro相比，S26 Ultra在遠距離拍攝與高倍率變焦方面更具優勢，能拍到更大的舞台特寫。Galaxy S26系列全面支援eSIM，用戶可透過線上方式開通電信服務，不需要再更換實體SIM卡。對於經常出國旅行或需要多門號使用的族群來說，eSIM能大幅提升便利性，只要透過手機設定即可新增或切換門號。相較傳統實體SIM卡需要拆裝、保管甚至擔心遺失，eSIM只要透過線上方式開通，就能直接在手機內新增或切換門號，相當方便。AI功能仍是今年旗艦手機的重要主戰場，而S26 Ultra也將AI影像功能列為主打重點之一，S26 Ultra 的 AI 生圖功能主要透過升級版「相片智慧助理」（Photo Assist）和「創意工作室」實現，為 Galaxy AI 的生成式 AI 影像編輯工具，可以透過文字描述生成圖片，或是在既有照片中透過AI進行補圖、擴圖與修圖。對於照片後製來說，不需要額外使用修圖軟體，就能快速完成圖片調整。S26 Ultra 的「水平鎖定」（Horizontal Lock）是相機系統的重大升級，結合更寬廣的光學角度、陀螺儀和加速感應器，能辨識重心方向並維持拍攝穩定性，即使旋轉整整 360°，畫面也能自動校正傾斜，避免歪斜。記者實際同時手持 S26 Ultra和iPhone 17 Pro，在公園追逐快跑中的人物，即便邊跑邊拍、手臂劇烈晃動或旋轉拍攝，S26 Ultra畫面仍相當穩定，邊緣細節清晰、無明顯傾斜。三星 Galaxy S26 Ultra的進化方向很明確，把硬體規格往上堆，將旗艦體驗更全面地補齊。低光拍攝與長焦變焦依舊維持高水準，讓「演唱會神器」這個稱號繼續站得住腳；智慧防窺螢幕則補足了現代人對隱私使用情境的需求；AI生圖與水平鎖定，也讓手機從單純拍照工具，進一步變成更完整的行動創作平台。若是重度影像使用者，常拍演唱會、活動、旅遊短片，或平常就仰賴手機處理工作與社群內容，S26 Ultra「有感變強」，朝向真實生活需求靠近。