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針對美方售台海馬士系統（HIMARS）等4項軍購案，面臨發價書到期壓力，國防部戰規司長黃文啟示警遭遇「發價書危機」，若3月30日無法如期支付首期款，裝備恐延宕至年底，國防部副部長徐斯儉表示因特別條例與預算案尚未通過，導致撥款缺乏法源依據；對此，立委馬文君則發文澄清，強調國民黨的版本完全支持已簽署發價書的軍購，並質疑國防部官員將發價書到期的責任甩鍋給在野黨。馬文君指出，這兩天網路流傳針對黃文啟司長發言的剪輯影片，內容帶有煽情字眼與斷章取義，刻意引導大眾誤解國民黨在阻擋軍購。她鄭重聲明，國民黨提出的特別預算版本「3800億元+N」對美方已發出發價書的項目是全力支持，且立法院早在3月13日就已授權行政院簽署包括拖式、標槍飛彈、M109A7自走砲及海馬士系統等4項採購合約，與外傳「國民黨阻擋」的說法不符。國防部官員在會議中提到「美方無法展延」、「拿不到貨」等言論，馬文君表示「不清楚黃司長的用意為何」，呼籲不應透過媒體側翼進行政治操作，外交國防委員會已完成「國防特別條例草案」初步審查，雖朝野尚未達成共識，但後續仍可協商討論，國民黨是希望在與國防部充分溝通的前提下，確保政府能以合理價格、如期、如質買到軍購裝備。