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▲高志（右1）突因過度換氣倒地後，隊長江宏傑（中）親自上場比賽。（圖／台視提供）

台視全新運動競技節目《全城地圖：最強明星隊》首播收視亮眼，本週將於29日將迎來第二場戰局，邀請最強外籍兵團高志、肯納、法比歐、柯子培、賀少俠、田舞陽、JJUBI、各務禮美奈等人同場競技，爭奪「最強」稱號。但不料在「無重力跑步機」項目中，日籍選手高志為了拚成績不斷加速，因過度換氣導致體力瞬間崩潰，直接倒地、甚至嘔吐，救護人員緊急協助搶救。紅隊隊長江宏傑也因此親自上場，替補高志的空缺。《全城地圖：最強明星隊》本周邀請最強外籍兵團競技，但不料高志在「無重力跑步機」項目中，為了拚出最佳成績不斷加速，卻因過度換氣導致體力瞬間崩潰，時間一到便不支倒地，甚至出現嘔吐狀況。現場救護單位隨即上前協助，突如其來的意外也讓紅隊隊長江宏傑瞬間少了一名戰力，只能親自下場上陣，戰局急轉直下。本周賽事精彩程度再升級，競賽場地也全面進化，不僅規模更大，場地視覺與關卡設計難度更高，讓隊長與選手大開眼界。尤其被稱為「大魔王」的推雪橇關卡，這次直接在真實草地上進行，相較人工草皮更不平整、阻力更高，難度直線飆升，簡直是比魔王還魔王。其中，法比歐在測試賽中表現亮眼，也成為兩位隊長重點關注的選手；賀少俠與肯納也展現強悍的體能，讓本次S型選秀更添看點。最終決戰來到「集貨倉接力大賽」，藍、紅兩隊隊長錢薇娟及江宏傑同時親自上陣，為榮耀與獎盃全面拚搏。在接力賽中，江宏傑主動扛下最艱難的「波比跳」項目，節奏飛快、毫不手軟，讓現場主播也刮目相看；而錢薇娟則挑戰「農夫走路」關卡，雙手各提12公斤啞鈴仍能高速衝刺，驚人爆發力讓全場看傻眼，也澈底展現兩隊隊長不服輸的強烈勝負心。台視全新運動競技節目《全城地圖：最強明星隊》，每週日晚間8點至10點於臺灣電視台播出，藍、紅兩隊正面交鋒，精彩戰局蓄勢待發，敬請準時鎖定。