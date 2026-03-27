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2026中鋼紀念品出爐！竟是「50元統一超商商品卡」遭轟爆

▲中鋼發放的紀念品必定成為市場熱門話題，而這個謎底總算在27日正式掀牌，確認今年禮物就是統一超商50元商品卡，引發股民憤怒狂轟。（示意圖／Gemini 生成／NOWNEWS監製）

中鋼歷年神級紀念品回顧！跌落紀念品之王寶座 官方曝原因

▲▼中鋼股東會紀念品每年都會掀起瘋狂的搶領熱潮，甚至發生缺貨狀況，導致每年四、五月份領取紀念品時，總能看到大排長龍的盛況。（圖／中鋼提供）

📍中鋼紀念品領取方式：

▲對比過往引發排隊狂潮的純鈦碗與黑熊傘神物，中鋼坦言今年因全球鋼鐵供需失衡，營運面臨空前壓力，但仍堅持配發普通股0.15元與特別股1.4元現金股利，盼股東體諒。（資料照／記者黃守作攝）

中鋼（2002）公布今年股東會紀念品為50元統一超商商品卡，由於先前公司預告「一定用得到、很好用」，引發市場高度期待，消息一出引發PTT熱議，不少股民直呼失望，直呼是「歷年最爛」、「跌落紀念品冠軍王位」。更有人點出，若委託代領還需扣除20至30元手續費與交通費，這50元根本是倒貼。對比過往引發排隊狂潮的純鈦碗與黑熊傘神物，中鋼坦言今年因全球鋼鐵供需失衡，營運面臨空前壓力，但仍堅持配發普通股0.15元與特別股1.4元現金股利，盼股東體諒。歷年來只要到了股東會旺季，中鋼發放的紀念品必定成為市場熱門話題，而這個謎底總算在27日正式掀牌，確認今年禮物就是統一超商50元商品卡。消息一在PTT論壇上傳開，大批網友立刻氣炸狂轟：「紀念品概念股，現在連紀念品都快拿不出來了」、「紀念品這個，那週一要跌停了」、「連7-11正常的便當都買不起」、「才剛買一張想說拿個紀念品，瞬間變小丑了」、「歷年來最爛的紀念品」、「送個鋼杯也比這50元商品卡強」。此外，更有網友指出，由於許多股東平時沒空，都必須委託代領處幫忙領取，代領手續費行情通常落在20元到30元之間，如果最後領到的商品卡面額只有50元，把交通車資以及代領費扣除後，根本不如一開始就不拿。最讓廣大網友感到氣憤的關鍵點在於，其實在日前中鋼尚未正式公布紀念品品項時，市場上就有消息流出，指出公司內部主管曾提前走漏風聲，信誓旦旦地給出提示，強調今年的禮物「一定用得到，而且很好用」。面對如此巨大的反差，許多人憤怒開酸：「確實很實用啊，等晚上8點就可以疊加乞丐時光了」、「很實用，住公園可以換i珍食」、「真的很『實用』！當初的喊話，原來是騙散戶買股票的」。回顧過去，中鋼在2014年發放了一款「純鈦碗」，因質感極佳且價值不凡，讓中鋼一夕之間搖身變成股民心中「被鋼鐵業耽誤的紀念品公司」。隨後在2017年，中鋼又推出一把標榜連颱風來了也吹不斷的「黑熊鋼鐵傘」，直接將國人搶領的狂熱推向最高峰。過去這幾年下來，從防雨砧板組一直到去年大受歡迎的冷水壺，都曾掀起瘋狂的搶領熱潮，甚至發生缺貨狀況，導致每年四、五月份領取紀念品時，總能看到大排長龍的盛況。針對今年的紀念品爭議，中鋼解釋，因114年全球鋼鐵產業受到市場供需失衡的嚴重衝擊，經營環境更迭劇烈，導致中鋼的營運績效面臨了前所未有的沉重壓力。儘管短期營運承壓，但為了答謝所有股東長久以來的支持與信任，公司依然規劃配發特別股每股1.4元、普通股每股0.15元的現金股利，並致贈紀念品以表心意。中鋼特別強調，期盼能繼續與各位股東並肩前行，共同迎接產業復甦的曙光。同時，為響應現今永續發展與數位轉型的全球趨勢，今年中鋼特別與集保結算所合作，全面導入「股東會紀念品電子化（eGift）」服務。凡是持股滿1,000股、順利完成電子投票且未交付委託書的股東，即可在今（115）年7月8日至明（116）年6月30日期間，透過行動裝置或電腦登入電子投票平臺，線上直接領取統一超商50元商品卡。當然，股東也可選擇親自出席5月22日的股東會現場領取。1.完成電子投票且未交付委託書者：可直接登入電子投票平臺進行線上領取，免除現場排隊及地點限制。電子投票管道包含臺灣集中保管結算所之「股東e票通」電子投票平臺。各大證券公司的行動交易APP。2.交付委託書者：須於委託書受託代理期間115年5月4日至115年5月8日（例假日除外），憑藉委託書兌領紀念品，詳細兌領地點皆記載於開會通知書上。完成電子投票且未交付委託書者：必須於115年7月8日至115年7月10日（每日上午9點至下午4點期間），親自攜帶以下任一文件前往開會通知書上載明之指定地點領取紀念品，三者擇一皆可辦理：1.出席通知書。2.身分證明文件。3.自行列印之「股東會電子投票平臺－股東e票通」網頁上的「議案表決情形」頁面全頁。